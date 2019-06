Festival i skattely: Fucking nederen

I høj sol og 21 graders varme væltede de første tusinde festivalgæster ind på pladsen i Tusindårsskoven torsdag eftermiddag.

Tinderbox åbnede porten for femte år i træk, men i år med nye ejere.

En amerikansk kapitalfond ejer nu Tinderbox gennem en række selskaber i skattely i Luxembourg, og det får ellers muntre festivalgæster til at rynke på næsen.

Lars Breckling. Foto: Per Lange

En af de indignerede er Lars Breckling, der er på festival med sin datter.

- Det er ikke så fedt at få at vide, at de, der står bag, gemmer sig i skattely. Det var jo bedre, at pengene kørte rundt her i landet, siger den 52-årige produktudvikler.

Lars Breckling suppleres af den 32-årige pædagog Simone Frandsen.

- Det er fucking nederen. Jeg synes, at alle skal betale deres skat. Jeg er rimelig rød, siger hun.

Mikkel Andersen. Foto: Per Lange

Selskabskonstruktionen kan trods alt ikke få den 19-årige elektrikerelev Mikkel Andersen til at fortryde sin tilstedeværelse på festivalen.

- Det gør det umiddelbart ikke, for jeg synes, det er en fed festival.

- Men jeg vil mene, at når det er så stort et arrangement, hvor der kommer 40.000-50.000 mennesker, burde man gøre det ordentligt, siger han.

Sådan er Tinderbox' ejere i skattely Aalborgenseren Brian Nielsen, der stiftede Tinderbox i 2015, meddelte offentligheden tidligere på året, at han havde fundet en pengestærk investor til at sikre festivalens fremtid. Den britiske festivalkoncern Superstruct, der også driver festival blandt andet i Spanien, Ungarn og England, ejer nu Tinderbox 100 procent. Af det britiske selskabsregister fremgår det, at Superstruct er ejet af det luxembourgske selskab LMF Luxco. Af dokumentar fra det luxembourgske selskabsregister fremgår det, at LMF Luxco indgår i en kæde af luxembourgske selskaber. På toppen selskabskonstruktionen finder man den amerikanske kapitalfond Providence Equity, der ifølge eget udsagn formidler 295 milliarder kroner.

Luxembourg har i årevis været kendt som et skattely, som særligt multinationale selskaber og kapitalfonde har benyttet til at skatteoptimere.

- Luxembourg har lukrative skatteaftaler med lande uden for EU eller særlig gunstige regler.

- Det betyder, at man ikke betaler udbytteskat eller på anden vis beskattes i mindre grad, siger Anders Nørgaard Laursen, professor i international skatteret ved Aarhus Universitet til Ekstra Bladet.

Afsløret af læk

I 2014 afslørede den internationale sammenslutning af journalister, ICIJ, det såkaldte Luxembourg Leaks, hvor Providence Equity også figurerer.

Af et dokument i lækket fremgår det, at revisionsfirmaet PWC udarbejdede en selskabskonstruktion, der gik gennem Luxembourg og Caymanøerne i forbindelse med kapitalfondens opkøb af selskabet Study Group.

Selvom Tinderbox sidste år præsenterede et driftsoverskud på fem millioner kroner, har festivalen flere år været præget af underskud, og egenkapitalen er i det seneste regnskab minus 27,5 millioner.

Derfor er Luxembourg kendt som skattely Christian Hallum, der er skatteekspert for interesseorganisationen Oxfam Ibis, forklarer, at de opfatter Luxembourg som verdens syvende værste skattely. Det skyldes, at Luxembourg forsøger at tiltrække multinationale selskaber og kapitalfonde med lukrative skatteaftaler. - En række af dem indeholder nogle ekstremt favorable reduktioner i selskabsskatten. - Så selvom Luxembourg på papiret har en relativ høj selskabsskat - højere end den danske - ender man gennem særaftaler med ikke at betale ret meget i skat. - Eksempelvis mener EU Kommissionen at en skatteaftale fra Luxembourg på ulovlig vis har sparet Amazon omkring €250 millioner i skat, fortæller han. Luxembourg-finten

Skatteeksperten beskriver Luxembourg som et tagselvbord af metoder til at skatteoptimere. - Luxembourg pålægger ikke kildeskat på indkomst fra renter eller royalties. - Derfor kan de give store skattefordele, hvis investeringer i Danmark overdænges med udgifter til rentebetalinger, betalinger for brug af varemærker eller lignende af selskaber i Luxembourg. - De danske skattemyndigheder har kørt en lang række sager mod denne såkaldte 'Luxembourg finte', hvor kapitalfonde har opkøbt virksomheder i Danmark og brugt skuffeselskaber i Luxembourg til at mindske deres skatteregning, siger Christian Hallum. Vis mere Luk

Tinderbox har i årene 2015 til 2017 modtaget over 11 millioner kroner i støtte.

Også i år går kommunale skattekroner til festivalen, der bliver sponsoreret af Odense for tre millioner kroner.

Odense Kommune er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse om en kommentar til historien.