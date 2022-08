Festival jagtede konkursramte kollegers millioner

AiaSound var så hårdt pressede økonomisk forud for årets afvikling, at de igen og igen tiggede om hjælp fra Københavns Kommune

'Jeg skriver til dig med en ydmyg om end alvorlig håndsudrækning.'

Sådan indledte talsmand og medstifter af AiaSound Festival, Frederik Kjærgaard, 20. juli 2022 en email sendt til kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard hos Københavns Kommune.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan festivalen søgte - og fik afvist - støtte hos kommunen. Nu viser en aktindsigt, at de igen og igen tiggede om millioner helt frem til kort inden afviklingen.

Ved du noget om sagen? Så skriv til Ekstra Bladets journalist her.

I mailen fra slutningen af juli gjorde Frederik Kjærgaard det klart, at festivalen, der fandt sted på Amager 11. til 13. august, var yderst pressede på likviditeten få uger før den planlagte afvikling.

Her skrev de blandt andet, at de stod i en økonomisk situation, 'hvilket vi som virksomhed ikke kan komme uden om, ikke er økonomisk gearet til, og som stiller festivalen i en afviklingskritisk situation,' lød det i mailen.

Årsagen til den pressede økonomi var ifølge Frederik Kjærgaard, at en række leverandører havde stillet strengere krav til betaling, hvilket allerede var gået ud over fire andre festivaler, der måtte dreje nøglen om i månederne op til.

Ifølge AiaSound var situationen helt ude af deres hænder, men alvoren er tydelig i mailen.

'Helt konkret har vi brug for en støtte eller lån fra Københavns Kommune på DKK 3,0 mio. Vi er villige til at stille alt til rådighed, der ville skulle til for, at det ville kunne lade sig gøre, om dette indebærer en klausul om at lånet skal indfries i uge 33/34 til fulde, inden der må udbetales penge til andre kreditorer,' lød det blandt andet i mailen.

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard afviste blankt at give eller låne penge til AiaSound.

'De beskrevne udfordringer, som AiaSound Festival står overfor, er selvsagt uheldige for jer. Dette ændrer imidlertid ikke på de tidligere afgørelser, der er truffet i sagen, og Kultur- og Fritidsforvaltningen har således desværre ikke umiddelbar mulighed for at bistå jer i forhold til den forestående festival,' svarer hun.

Jagtede konkursramte kollegers skattemillioner

Sådan så det ud på bæredygtige AiaSound efter hovednavnet Tiëstos koncert på festivalen. Foto: Per Lange

Mailen fra 20. juli er blot én af rækken af flere henvendelser fra AiaSound til kommunen, og festivalen tiggede i tiden op til festivalen flere gange om offentlige millioner.

Det skete blandt andet også 28. juni, hvor AiaSound tilsyneladende havde fulgt med i medierne. I dagene inden havde medier - heriblandt Ekstra Bladet - beskrevet, hvordan den københavnske festival Tomorrow var gået konkurs, kort efter Københavns Kommune havde tildelt festivalen støtte på 3,1 millioner kroner.

Kommunen havde allerede udbetalt én million kroner til Tomorrow, men AiaSound lurede, at der altså var to millioner kroner, som kommunen ikke skulle bruge på festivalen alligevel. De penge ville de have fingrene i.

'Med baggrund i stærk motivation, og per opfordring fra Dansk Industri og et udvalg af medlemmer i Kultur- & Fritidsudvalget, sender jeg hermed ansøgning vedr. AiaSound Festival Megaeventpuljen 2022. Dette gøres motiveret af det frigjorte beløb på DKK 2.000.000,-, som vores tidligere branchekollegaer hos Tomorrow havde fået bevilget i 2022,' skrev Frederik Kjærgaard således 28. juni til kommunen.

Blankt afvist - igen

Få dage senere blev henvendelsen blankt afvist, fordi der allerede havde været deadline for ansøgninger til Megaeventpuljen - som Tomorrow i øvrigt heller ikke havde fået støtte fra i 2022, hvor pengene i stedet kom fra de såkaldte overførselsmidler.

Afvisningen fik en ærgerlig Frederik Kjærgaard til at brokke sig og bede Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard om at tage et kig på ansøgningen alligevel.

Det fik de dog ikke noget ud af.

AiaSound klarede sig igennem årets festival, og spørgsmålet er så nu, hvor mange penge de kan kaste efter diverse bæredygtige tiltag, som de praler med at ville støtte.

Ekstra Bladet har tidligere forsøgt at få opklaret og indhente dokumentation for deres bæredygtige tiltag efter 2021-festivalen. Det var dog ikke helt let. Du kan du læse her.