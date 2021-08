Festival-kiks: Glemte sit eget jubilæum

Det er ikke hvert år, man kan fejre, at man fylder et kvart århundrede.

Men hos Esbjerg Festuge må fejringen vente, for arrangørerne har simpelthen glemt, at det i år er 25. gang, at festivalen afholdes.



- Det er da irriterende, at vi glemte det. Man troede, det var næste år, fortæller eventchef Villy Grøn småflovt til Ugeavisen Esbjerg.

Ifølge avisen var der nemlig ingen hos Esbjerg Festuge, der havde fået talt sig frem til, at festivalen, der startede med sildebord og sambaorkester i 1997, er 25-års jubilar i år.

Hugo Helmig spiller til Esbjerg Festuge i år. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Fejringen udskydes til næste år

Til Ugeavisen Esbjerg lover eventchef, Villy Grøn, at esbjergenserne ikke bliver snydt.

Han forsikrer, at de giver den 'en ekstra skalle' næste år.

Esbjerg Festuge løber af stablen 13. til 22. august.

I år kan esbjergenserne opleve navne som Lars Lilholt, Hugo Helmig og Andreas Odbjerg. Til gengæld må de som sagt undvære en markering af jubilæet.