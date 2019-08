Festival overrasker: Publikum i gråd

Tønder har besøg af verdens måske mindste spillested, Folk in a Box, der fremkalder stærke følelser

Solen bager ned over Tønder Festival, men i en særlig trækasse er det bælgmørkt.

På festivalens første dag sidder folk i kø for at blive lukket ind i det lyssky lokale, der vel nok er verdens mindste spillested.

Der er plads til en enkelt musiker eller to samt kun et styk publikum.

En dør åbnes og den australske sangskriver Emily Barker inviterer indenfor i mørket.

Hun introducerer nænsomt hymnen ’Sister Goodbye’, som handler om gospellegenden Sister Rosetta Tharpe.

Religiøs oplevelse

Emily Barker spiller sagte på en akustisk guitar og begynder at synge. Det lille rum fyldes af varm vellyd. Det er en overraskende ydmyg og nærmest religiøs oplevelse.

- Det er meget intimt og som en skriftestol, smiler Emily Barker, da hun er kommet ud af den beskedne koncertsal og har fået solbriller på.

Folk in a Box er velbesøgt - hvis man ellers kan sige det om et koncertsted med plads til en. Foto: Per Lange

Troubadouren rejser verden rundt med konceptet, der kaldes Folk in a Box. I løbet af det seneste årti har hun været med til at forfine idéen:

- Vi fandt ud af, at både tilhører og den optrædende glemmer sin selvbevidsthed, når der er mørkt i boksen. Spotify og den endeløse strøm af musik har gjort, at vi har glemt kunsten at lytte, men mørket tvinger dig til at lytte og glemme din telefon, siger Emily Barker.

For overvældende

Hun fortæller, at Folk in a Box fremkalder stærke følelser hos de besøgende:

- I dag har vi allerede haft et par stykker, der græd, fordi nogle ballader blev for overvældende. Vi havde også besøg af en kvinde med klaustrofobi, som tvivlede på, at hun kunne holde en hel sang, så hun havde en hånd på døren. Men hun klarede den. ’Du har kureret min klaustrofobi!’, sagde hun, ler Emily Barker.

Folk in a Box inviterer gæsterne på Tønder gratis indenfor hele festivalen, der har slået publikumsrekord med en stort set fyldt plads, som kan rumme 15.000.

På plakaten er blandt andre Tyler Childers, Folkeklubben og Patty Griffin. Flere af Tønders optrædende vil give surprisekoncerter i den beskedne boks.

Festivalen for primært folkemusik, country og blues har fundet sted i grænselandet siden 1975, og traditionen tro slutter den også i år på sommerens sidste søndag.