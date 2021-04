Festival scorer stort hovednavn

Smukfest i Skanderborg har meldt ud, at DJ'en David Guetta bliver et af hovednavnene på årets festival, som man stadig forventer at afholde

Den verdenskendte DJ David Guetta bliver et af hovednavnene på årets Smukfest.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Den 53-årige franskmand står bag et utal af hits, som er strøget direkte ind på hitlisternes førsteplads, og han har samarbejdet med flere af popverdenens største kunstnere, heriblandt Akon, Nicki Minaj, Jason Derulo og Kelly Rowland.

Han har gæstet festivalen en gang tidligere, nemlig i 2012. Dengang sagde han ifølge pressemeddelelsen, at han var ked af, at han ikke havde spillet på festivalen før. Nu får han så mulighed for at gøre det igen.

David Guetta på scenen i Skanderborg i 2012. Foto: BAANER RASMUS/POLFOTO

Festivalen har måttet aflyse flere hovednavne allerede, fordi kunstnerne har aflyst deres tours på grund af corona. Blandt andre Lionel Richie og Herbie Hancock skulle have gæstet bøgeskoven, men de har begge meldt afbud.

Smukfest mister hovednavn

Smukfest forventer dog fortsat at kunne gennemføre festivalen på trods af corona.