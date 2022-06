Festival svømmer i narkosager: Langt værre end normalt

Torsdag var den aarhusianske festival NorthSide tilbage for fuld udblæsning efter tre års coronanedlukning, og det kunne også mærkes for Østjyllands Politi.

Af døgnrapporten fra politiet fremgår det, at politiet fik fat i flere personer, der havde stoffer på sig, og at det kastede en del sigtelser og klippede armbånd af sig.

Politiet rykkede ud efter et tip om, at der blev solgt stoffer på festivalen, og klokken 19.36 fik betjentene mistanke til to mænd på henholdsvis 22 og 24 år, der opholdt sig uden for pladsen.

Under ransagningen af mændenes bil fandt politiet både tramadol-piller og beskeder på den enes telefon, der indikerede, at de to mænd havde planer om at sælge kokain. Derfor blev begge mænd anholdt og sigtet for forsøg på salg af narko.

Politiet oplyser videre i døgnrapporten, at der derudover var 14 sager om besiddelse af narko på selve festivalpladsen. Det drejer sig om både hash, MDMA og kokain.

Blandt de sigtede er blandt andet en 30-årig mand, der røg hash for øjnene af politiet, og en 19-årig mand, der foruden en sigtelse for besiddelse af stoffer blev sigtet for ulovligt at have skaffet sig adgang til festivalen, da han intet armbånd havde.

Der var gang i Northside under åbningen. Foto: Per Lange

Flere sager

Til Ekstra Bladet oplyser Østjyllands Politi, at de på nuværende tidspunkt har haft langt flere narkosager på en enkelt dag, end de plejer, og at de derfor kommer til at være massivt til stede på festivalen.

- Vi kan sige, at det er væsentligt flere sigtelser og sager, end vi normalt har på en enkelt dag på en festival. Det er nogle flere, end vi plejer at have, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen, der dog ikke kan oplyse mere konkret, hvor mange flere sager der er tale om.

- Derfor kommer vi også til at være til stede på pladsen igen i dag - både i form af civilt politi og patruljevogne, lyder det fra pressemedarbejderen.

Han fortæller, at der indtil videre ikke er et bestemt stof, der er i omløb på årets festival.

- Vi har flest sager med hash og kokain, men vi har også haft sager med MDMA og tramadol-piller. Så det er ikke fordi, vi ser et særligt stof, der er i omløb.

Han kommer samtidig med en opfordring til festivalgæsterne.

- Lad være med at tage stoffer og have det på dig. For man bliver sigtet og får klippet sit armbånd, og så bliver det en meget kort festival, siger han.

Bandemedlemmer bortvist

I døgnrapporten fremgår det videre, at to personer med bandetilknytning torsdag blev bortvist fra festivalpladsen, da NorthSide ikke ønsker folk med bandetilknytning på pladsen.

- Det er en aftale, vi har med festivalen om, at de ikke ønsker mennesker, der er tilknyttet til bander på festivalpladsen. Så da vores betjente genkendte dem på pladsen, blev de bedt om at forlade stedet, lyder det fra Jakob Christiansen.

