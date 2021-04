Festivalboss: - Det er pissefrustrerende

Om præcis en måned begynder årets første store festival i Jelling.

Det er i hvert fald stadig planen.

Jelling Musikfestivals mangeårige boss, Lars 'Charlie' Mortensen, mener dog, man skal 'tro på Odin og Thor' for også at tro på, at festivalen kan afvikles som vanligt i den historiske stationsby.

Som så mange andre festivalfolk og billetkøbere venter Lars 'Charlie' Mortensen i øjeblikket på, at regeringens 'hurtigtarbejdende ekspertudvalg' gør myndighederne i stand til at træffe en afgørelse om festivalsommeren:

- Det er pissefrustrerende. Vi kan ikke trække den længere. Vi er vitterlig i limbo, siger Lars 'Charlie' Mortensen, der forventer en melding i dag eller i morgen.

Bliver svært

Får festivalbossen mod forventning lov til at lave festival fra 20. til 23. maj, så er det godt, han har prøvet det før. Veteranen og hans stab får travlt:

- Det bliver svært at nå det. Vi vil naturligvis bestræbe os på at få det bedste ud af det, men for at være helt ærlig, så bliver det ikke festival på fulde omdrejninger, erkender Lars 'Charlie' Mortensen.

Festivalchefen har dog et begrundet håb om, at Smukfest og Tønder Festival kan finde sted under mere normale forhold i august, og festivalsommeren dermed ikke afblæses helt.

Lars 'Charlie' Mortensen forklarer desuden, at Jelling Musikfestival bliver en realitet i 2022, uanset hvad det ender med i 2021.