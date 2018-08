Festivaler drukner i snak: Ingen vil høre om dit nye realkreditlån

Knevren blandt publikum er blevet et stort problem, som både Tønder og Tinderbox nu prøver at løse

Du stiller dig klar foran scenen, du har fri, og du har købt en øl. Nu er du endelig til koncert.

'Hey, hvordan går det egentlig på arbejdet for tiden?'

Der står to gode venner foran dig, hver med en øl i hånden og omkring seks yderligere i maven. De tror, de snakker lavmælt, men i virkeligheden kan de nærmeste mennesker følge med i den ordinære beretning.

Det er et problem, som flere festivaler har oplevet og nu gør noget ved. Maria Theessink, der er kunstnerisk leder og pressechef på Tønder Festival, prøver at få årets gæster til at lytte.

- Tønder Festival har en lang tradition for, at folk lytter til koncerterne. Men i takt med, at der kommer et nyt publikum, ved de ikke helt, hvordan det er hernede. Sidste år begyndte vi at hænge skilte op, hvor der står, at man skal respektere musikken, ligesom vi også har lavet et opslag på Facebook.

Behandles med respekt

- Men er det ikke en del af at være til koncert med sine venner?

- Man kan selvfølgelig snakke, hvis man står til en stor koncert, hvor der er mange mennesker. Men på Tønder Festival er det tit mere intime og mindre spillesteder, hvor det kan være forstyrrende. Mange af de musikere vi har rejser utroligt langt for at komme og spille. Derfor skal de også behandles med respekt, siger hun til Ekstra Bladet.

Der bliver også snakket på Tønder Festival under Tami Neilsons koncert. Enkelte står med hovedet væk fra scenen og halvråber hinanden i ørerne.



Musikken er ikke altid trækplasteret for festivalers gæster. Foto: Per Lange

Også John Fogde, der er pressechef for festivalerne NorthSide og Tinderbox, kender til problemet.

- Som noget nyt i år lancerede vi på storskærmene en kampagne, hvor vi huskede folk på at dæmpe sig under koncerterne. Det gik så godt på NorthSide, at vi skruede endnu mere op for kampagnen til Tinderbox.

- Er det ikke at gøre de enkeltes problem til de manges?

- Nej, det er nødvendigt at gøre det til et problem. Hvis der sidder en person alene på en scene og spiller klaver, skal der ikke meget til for at ødelægge den oplevelse. Vi kan jo godt finde ud af det i biografen. Man sidder jo ikke og knevrer igennem den nye 'Avengers'. Folk har ikke lyst til at høre om dit nye realkreditlån, eller hvordan det går på arbejde, siger han.

Tilbage på Tønder Festival står få grå hoveder og snakker om livets gang. Langt de fleste munde er dog lukkede, når den canadiske countrysangerinde Tami Neilson fortæller anekdoter om sine børn mellem sangene.

Måske lige bortset fra koret af ældre mennesker, der udbryder et ømt 'nååååååååh'.