Festivaler giver dig fingeren

FESTIVALGUIDE 2022: Som tak for at du beholdt din dyre billet, får du discount under vanligt niveau

Festivalerne er omsider tilbage i år. Men de er slet ikke helt tilbage.

Sommerlandet er spækket med tynde plakater i stedet for fede programmer, og trods hjælpepakker på tocifrede millionbeløb ser festivalerne ud til at have økonomiske tømmermænd ovenpå pandemien.

Det relativt begrænsede udbud af internationale topnavne udelukker en fantastisk festivalårgang, men generelt takker arrangørerne alle dem, der lod billetten hænge på køleskabet, med nedskalerede budgetter og discount under vanlig standard.

De danske navne præger landkortet i en grad, så især Tinderbox og NorthSide nærmest minder om en tilfældig byfest eller Grøn Koncert, og hvis der skal meldes om udsolgt, må de nok forære mange fribilletter væk.

Herunder anmeldes programmet på de mest toneangivende festivaler. Fokus er lagt på begivenheder, der gerne skulle have en international profil, mens stjernerne er uddelt med forbehold for, at ikke mindst Tønder har lidt flere navne på vej.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gymnasiefest til tiden

Megan Thee Stallion giver karrierens første danske koncert på Roskilde. Foto: Larry Marano/Shutterstock

Roskilde Festival, 29. juni-2. juli



Roskilde har haft Bob Marley, Eminem og Bob Dylan. Årgang 50 fejres med - trommehvirvel - Dua Lipa, Post Malone og Megan Thee Stallion.

Gymnasiefesten ville være lidt mere berusende med Olivia Rodrigo, Harry Styles og Billie Eilish, der er i Europa under Roskilde, men de er på egen rustur.

Robert Plant & Alison Krauss og Radioheads sideprojekt The Smile er sjældne voksentilbud. Roskilde følger med tiden. Tiden er ikke, hvad den har været.

Hovednavne: Post Malone, Dua Lipa og Megan Thee Stallion.

Partoutbillet: 2260 kroner. Udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Helt ude i bøgeskoven

Justin Bieber får tøserne til at skrige i Skanderborg og plejer selv at skrige til himlen. Foto: Nanna Navntoft

Justin Bieber er et gigantisk scoop. Problemet er bare, at han er et latterligt popidol, som plejer at mime ugideligt.

For landets dyreste festivalbillet får man også alle de sædvanlige danske, en række amputerede fortidslevn samt ikoniske Kraftwerk og Herbie Hancock, der passer til den syndige musikpolterabend som en ædru buddhist.

Bøgescenerne får en tiltrængt ansigtsløftning. Smukfest mangler fortsat noget at smide derop.

Hovednavne: Justin Bieber, bartenderne og Gorillaz.

Partoutbillet: 2995 kroner. Udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Himmelsk i helvede

Metallica med københavnske Lars Ulrich er det ultimative topnavn for udsolgte Copenhell. Foto: Universal

Legendetræf i helvede med Metallica, Iron Maiden og Judas Priest. Storhedstiden er lysår borte for metals væsentligste bands, men de kan stadig stråle uimodståeligt på dagen. Det kan Kiss ikke.

Topkvalitet i mellemstørrelsen med Mastodon og The Hellacopters, mens Blood Incantation og High Command pulveriserer fra undergrunden.

Mercyful Fate genopstår, så en del middelmådighed lever vi med. Kan blive himmelsk.

Hovednavne: Metallica, Iron Maiden og Kiss.

Partout: 2555 kroner. Udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Uappetitlig smalkost

Nick Cave under NorthSide anno 2013 - til sommer vender australieren tilbage til Aarhus. Foto: Per Lange

Maden er nu udelukkende plantebaseret på pladsen, og programmet er der heller ikke kød på.

Den bæredygtige festival serverer musikalsk smalkost til de trofaste, som har gemt billetten fra aflyste år med corona. Det er til at kaste op over og virker knap så bæredygtigt på sigt.

Menuen indeholder alle de gennemtyggede hjemlige navne fra Tessa over Jada til Suspekt samt Nick Cave, der giver sin 29. koncert på dansk grund og anden på NorthSide. Velbekomme.

Hovednavne: Nick Cave & The Bad Seeds, toiletrenserne og Lewis Capaldi.

Partoutbillet: 2345 kroner. Ikke udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bryggeri er hovednavn

Matt Bellamy fra Muse, der atter besøger Fyn, hvor de før har optrådt på Midtfyns Festival. Foto: Per Lange

NorthSides søsterfestival har et familiært problem - programmet stinker. Fælt.

Fynboerne er blevet forvent med topnavne som Depeche Mode, Rammstein og Neil Young. Nu skraber de snarere bunden med intetsigende Imagine Dragons og ulidelige Muse.

Alle de danske popmusikanter kommer naturligvis også og synger deres seneste radiohit, mens et kendt bryggeri gør noget ved musikken. Det bliver der brug for.

Hovednavne: Tuborg, Muse og Imagine Dragons.

Partoutbillet: 2395 kroner. Ikke udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hverdag på slottet

M.I.A. alias Maya Arulpragasam kommer til Kværndrup på et sjældent dansk visit. Foto: John Davisson/AP

Den ambitiøse festival for feinschmeckere savner ambitioner. Og smæk for skillingerne.

Et jævnt musikprogram blev jævnere, efter John Fogerty meldte afbud, og mens ingen vel tager til Egeskov Slot for at se allestedsnærværende Jada, så lugter Lindsey Buckingham, M.I.A og Grimes da lidt af eksklusivitet.

Heartland præsenterer også gourmetmad, kunst og talks. Musikken er ikke værd at tale om.

Hovednavne: Pet Shop Boys, Lindsey Buckingham og M.I.A.

Partoutbillet: 2015 kroner. Ikke udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyden af energidrik

Tiësto tager sin pladesamling - eller måske en USB-nøgle - med til en park på Amager. Foto: Philip Davali

ØreSound fik en gakket begyndelse på Amager i fjor med coronarestriktioner, børnesygdomme og en plørefuld Gilli. Festivalbabyen kom ikke ud af barnevognen, og nu har den skiftet navn til AiaSound.

Stilen er dog den samme. Hvilket vil sige dårlig. Kendte internationale dj's, der var mere kendte engang, samt radiovenlig dansk rap og pop præger en strømlinet plakat.

Festivalernes svar på en af de energidrikke, der ligner kølervæske. Men det er bæredygtigt. Siger de.

Hovednavne: Tiësto, Steve Aoki og Tyga.

Partoutbillet: 1299 kroner. Ikke udsolgt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Traditionen tro

Raul Malo i spidsen for The Mavericks, som tager fra Miami til Tønder for at holde fest. Foto: Per Lange

The Mavericks er et af klodens mest velswingende livenavne, men partybandet er også blandt utallige gengangere på den lidt for traditionsfaste rootsfestival. Man skulle efterhånden tro, årligt tilbagevendende Signe Svendsen var ven af bookeren.

Kapaciteten Keb' Mo' pynter, mens Ian Noe er endnu en af de fremadstormende countrysangere, Tønder har sans for at hyre før langt de fleste.

Plakaten har plads til flere navne. Og forbedringer.

Hovednavne: The Mavericks, Keb' Mo' og Madrugada.

Partoutbillet: 1725 kroner. Ikke udsolgt.