Festivaler i skattely får 39 millioner af staten

39.099.527 kroner.

Så mange penge har staten sammenlagt tildelt de Luxembourg-ejede festivaler NorthSide og Tinderbox i kompensation for aflysningerne på grund af coronapandemien i sommeren 2020.

Det viser dokumenter fra Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

De to store provinsfestivaler drives af det danske koncertbureau Down the Drain, der ejes af internationale selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.

Christian Hallum, skattespecialist hos Oxfam IBIS - en global organisation, som forsøger at bekæmpe skattely - har gennemgået den komplicerede ejerstruktur i Down the Drain:

'Luxembourg er et klassisk sted for denne slags konstruktioner, hvor en kapitalfond eller et skuffeselskab har base og ejer mange selskaber i flere forskellige lande,' oplyser han i en mail til Ekstra Bladet.

'At man er registreret der betyder ikke, at man snyder i skat, og der er grunde til at lægge ejerskabet i Luxembourg, som ikke handler om skat. Men man kan samtidig ikke lukke øjnene for, at Luxembourg er et af verdens vigtigste skattely, og at der i mange tilfælde er en klar skattegrund til at lægge ejerskabet der.'

Brian Nielsen er direktør for Down the Drain, som driver både NorthSide og Tinderbox. Foto: Per Lange

Luxembourg optræder ikke på EU's seneste skattelyliste, som slet ikke indeholder EU-lande. Erhvervsstyrelsen tager udgangspunkt i den EU-liste, og det gør det muligt for Down the Drain at modtage kompensation.

Det modtager kritik fra Oxfam IBIS.

'Vi foreslår, at tilstedeværelse i notoriske skattely med lav eller ingen selskabsskat skal udelukke virksomheder fra offentlig støtte, herunder offentlige udbud. Der er dog en række vigtige skattely, hvor virksomheder også kan have reelle årsager til at være til stede, herunder i Luxembourg,' skriver Christian Hallum og fortsætter:

'I disse lande foreslår vi, at det offentlige kræver maksimal åbenhed om virksomheders skatteforhold, herunder hvor meget overskud der rapporteres der, og hvor meget skat de betaler heraf. Vi foreslår også, at virksomheder, der modtager offentlig støtte, samtidig med de er til stede i disse skattelylande, offentligt skal redegøre for deres begrundelser for at være til stede der. Vi ved, at denne from for åbenhed lægger et pres for ansvarlig skatteadfærd, og det vil også give virksomhederne mulighed for at præsentere deres side af sagen.'

Politisk uenighed

Hos Enhedslisten er man helt på linje med Oxfam IBIS.

- Hvis du er en virksomhed, der er placeret i det, vi definerer som et skattelyland - og det er blandt andet Luxembourg, selvom det ikke er på EU's sortliste - så synes vi ikke, man bidrager til fællesskabet, siger skatteordfører Rune Lund.

- Vores udgangspunkt er, at man ikke skal have adgang til hjælpepakker, medmindre man kan dokumentere, at man ikke sniger sig udenom skattebetalingen, fortsætter han og understreger, at han udtaler sig generelt uden at kende Down the Drains selskabskonstruktion og derfor ikke ved, om de forsøger at undgå at betale skat.

Han kritiserer også EU's liste med skattelylande for at være alt for mild, da den mangler en række vigtige skattelylande, som giver virksomheder mulighed for at kanalisere penge ud og videre ud til ejerne i andre skattelylande.

Nick Cave er hovednavn på årets NorthSide, der generelt kritiseres for et sløjt program. Foto: Per Lange

Omvendt forholder det sig hos Nye Borgerlige. Skatteordfører Lars Boje Mathiesen vil ikke kritisere virksomheder, der ikke bryder en lov.

- Det er sjovt i forhold til socialisterne. I deres øjne er alle andre lande end Danmark skattely, fordi vi har verdens højeste skat, griner han og fortsætter:

- Men man må jo bare acceptere, at der er andre lande, som har valgt at have en anden skattestruktur, og så længe de mennesker, som agerer i de lande, overholder landets love, så gør de ikke noget forkert. Det er op til politikerne at lave de love, som virksomheder skal agere efter, og jeg kommer ikke til at udskamme virksomheder for at følge de regler, som politikerne har lavet, slår han fast.

Kontrol efter udbetaling

Erhvervsstyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at selskaberne ved ansøgningen erklærer, at de betaler den skat, de skal.

Om de overholder lovgivningen, kontrollerer styrelsen først efter en eventuel udbetaling.

NorthSide søgte om 23.900.723 kroner, mens Tinderbox håbede på 24.192.488 kroner fra den såkaldte arrangørordning. Dokumenter fra Erhvervsstyrelsen viser, at NorthSide har fået 19.311.644 kroner, og Tinderbox har fået 19.787.883 kroner.

De to festivaler har desuden søgt om sammenlagt 39.979.774 kroner i kompensation for aflysningerne i 2021. Ekstra Bladets aktindsigt viser, at de foreløbigt har modtaget 6.555.446 kroner i deludbetaling, mens ansøgningerne færdigbehandles.

Efter to år med aflysninger finder NorthSide sted fra torsdag til lørdag, mens Tinderbox afvikles sidst i juni.