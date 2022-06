Festivaler truer staten for ekstra millioner

De danske skatteydere har sendt mange millioner til festivalerne Tinderbox og NorthSide, selvom de er ejet i skattely.

NorthSide og Tinderbox søgte om henholdsvis 23.900.723 og 24.192.488 kroner i kompensation for aflysningen af festivalerne i 2020, men det udbetalte beløb endte for begges vedkommende med at blive sænket med 4,5 millioner kroner.

Det skete efter en hård kamp med Erhvervsstyrelsen, viser dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Erhvervsstyrelsen og Down the Drain-gruppen, som driver festivalerne, var løbende i kontakt fra marts 2021 og helt frem til udbetalingen af pengene 12 måneder senere.

Luxembourg-ejede Down the Drain består i Danmark af en lang række selskaber, som leverer alt fra booking til sikkerhed til lavpraktiske ting som ølkander til NorthSide og Tinderbox.

Erhvervsstyrelsen kom frem til, at de mange koncernforbundne Down the Drain-selskaber skulle betegnes som leverandører til festivalerne - i stedet for medarrangører af festivalerne, som Down the Drain ellers har argumenteret for.

Det blev dog pure afvist af styrelsen, som derfor endte med at udbetale færre penge i kompensation.

NorthSide finder sted i Aarhus fra torsdag til lørdag med et udskældt musikprogram. Foto: Per Lange

Truer med retssag

I afgørelserne fra Erhvervsstyrelsen bliver det gjort klart, at Down the Drain ikke har mulighed for at klage. Det afholder dog ikke festivalarrangørerne fra at kæmpe videre.

Down the Drain-COO Flemming Myllerup truer flere gange med at søge juridisk bistand og tage sagen videre til domstolene, fordi festivalerne er uenige med Erhvervsstyrelsen.

I en række redegørelser og notater gør festivalerne det meget klart, at de på ingen måde kan forstå, hvorfor selskaberne skal betegnes som leverandører - blandt andet fordi det er helt samme ejerkreds i samtlige selskaber.

Afvist af Erhvervsstyrelsen

Det er især selskabet Down the Drain Rental ApS, der skaber problemer.

Selskabet, der står for indkøb og udleje af blandt andet værktøj, kasseterminaler samt opbevaring og lager for festivalerne, burde ifølge Erhvervsstyrelsen have sendt en mindre regning, end det var tilfældet, da en række ydelser som blandt andet udlejning af ølkander og betalingssystemer naturligvis ikke blev leveret til de aflyste festivaler.

DTD Group mente dog, at der var givet nok afslag i prisen.

Det blev dog i sidste ende afvist af styrelsen, der blandt andet ikke mente, at dokumentationen havde været tilstrækkelig.

Derfor slog de endegyldigt fast, at de mange Down the Drain-selskaber er leverandører og ikke med-arrangørerer, hvilket altså kostede dyrt for festivalerne.

De to festivaler skruede ned for ambitionerne, da de søgte om støtte for 2021-aflysningen.

Sammenlagt har de bedt om 39.979.774 kroner i kompensation for aflysningerne i 2021. Ekstra Bladets aktindsigt viser, at de foreløbigt har modtaget 6.555.446 kroner i deludbetaling, mens ansøgningerne færdigbehandles.

Efter to år med aflysninger finder NorthSide sted fra torsdag til lørdag, mens Tinderbox afvikles sidst i juni.