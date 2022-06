Festivalgæster: - Det er noget svineri

Tinderbox slog torsdag portene op og inviterede festivalhungrende fynboer ind efter to år med corona-aflysninger.

Den odenseanske festival og dens søsterfestival NorthSide i Aarhus har i kompensation for aflysningerne i 2020 modtaget 39 millioner kroner af den danske stat, selvom festivalerne er ejet i en konstruktion bestående af flere berygtede skattely-lande.

Torsdag kunne Ekstra Bladet så afsløre, at festivalerne gør brug af en finte, som skattely-eksperter i årevis har kritiseret. De har nemlig et dyrt lån til moderselskabet i Luxembourg, der gør, at de kan sende millioner af kroner ud af Danmark uden at betale skat - samtidig med at beløbet kan fratrækkes og sænke skattebetalinger herhjemme.

Det er dog ikke en nyhed, der har fæstet rod blandt de festivalgæster, Ekstra Bladet taler med på pladsen i Tusindårsskoven torsdag.

36-årige Anne fra Odense har ikke gjort sig de store overvejelser om, hvordan festivalen er ejet. - Jeg var ikke klar over det, men jeg synes jo selvfølgelig ikke, det er okay. Vi skal alle sammen betale skat, så det skal de selvfølgelig også, siger hun. Foto: Per Lange

Fester trods skattely

De fleste vil hellere drikke øl og lytte til musik, men der er dog et par stykker, der gerne vil give deres besyv med.

Et par af dem er naboerne Bo og Kristian, der flere gange har gæstet Tinderbox.

- Hvis vi andre gjorde det, var vi jo blevet sat fast med det samme. Men det er jo snart alle selskaber i Danmark, der gør det, og vi skal jo overleve og feste. Så lang tid regeringen ikke gør noget ved det, er der ikke noget for os at gøre - og heller ikke for Ekstra Bladet, siger Bo.

- Jeg er her bare for at feste, siger Bo, der slår fast, at festivalens ejerstruktur intet betyder for ham som festivalgæst. Foto: Ekstra Bladet

- Jeg synes, det er noget svineri, hvis folk ikke betaler det skat, de skal i Danmark, når de driver virksomhed i Danmark, siger naboen Kristian og tilføjer:

- Men som Bo også siger, så er vi her for at feste, og det har jeg tænkt mig at gøre, også selvom de snyder i skat.

- Det er rigtig fint, at kommunen giver støtte til festivalen, siger Kristian, der er kommet på festivalen i mange år. Han mener dog ikke, at kommunen skal støtte firmaer, der så laver skattefinter efterfølgende. Foto: Ekstra Bladet

Det er deres problem

Mette fra København er også hyppig Tinderbox-gæst og nyder, at der er rent, ordentligt og en fed stemning. Hun ærgrer sig dog over festivalens ejerstruktur.

- Det er virkelig trist. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan fastholde ideen om, at Tinderbox hører til Fyn og Odense. Jeg synes, at ideen går af, hvis man lige pludselig støtter nogle firmaer, der kun driver det, for at tjene penge. Så det er jeg rigtig ked af, siger hun.

- Jeg ville ønske, det var ligesom Roskilde, hvor pengene overgår til en fond, siger den 58-årige festivalgænger Mette. Foto: Per Lange

Helt anderledes forholder det sig for Dennis fra Odense, der sammen med sin vennegruppe har været på Tinderbox alle årene.

- Jeg synes egentlig bare, det er fedt, at festivalen er her. Hvad de gør, og hvilke smuthuller de har fundet, det er jo så deres problem. Det er i hvert fald ikke mit. Og hvis jeg skulle vælge mellem, at Tinderbox var her, eller at det ikke var her på grund af det her med skattely, så ville jeg klart vælge, at Tinderbox var her, siger han.

- Jeg er her sammen med med mine venner, og sådan en dag som i dag er der bare en god stemning. Der er så mange andre i verden, der snyder, og jeg ved ikke engang, om det er snyd. Det er jo sådan, som reglerne er, siger 43-årige Dennis fra Odense. Foto: Per Lange

Får mundkurv på

Tinderbox har ligesom flere andre danske festivaler haft udfordringer med at skaffe nok frivillige til blandt andet at stå i bar, tjekke armbånd og rydde op på pladsen.

Ikke desto mindre vrimler det med lokale ildsjæle på pladsen, der har sagt ja til at give et nap med til gengæld for et fripas til at høre musik, når de ikke lige arbejder de to gange otte timer, der kræves.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt nogle af de mange frivillige, hvad de mener om at arbejde frivilligt for et selskab, der har tilknytning til flere kendte skattelylande, men det har ikke været muligt.

Da Ekstra Bladet havde lavet en aftale med den første frivillige efter festivalpladsens åbning torsdag, brød den presseansvarlige nemlig ind og standsede interviewet med beskeden, at man ønsker at passe på de frivillige, som altså har fået mundkurv på og ikke må stille op til interview.

Det har endnu ikke været muligt for Ekstra Bladet at stille spørgsmål til de frivillige på festivalen. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har desuden de seneste dage forsøgt at få et interview med folkene i Down the Drain, der ejer Tinderbox, men det har de ikke ønsket på grund af travlhed med at gøre klar og afvikle festivalen.

