Festivalgæster udsat for drugging

Den skræmmende tendens, hvor især unge mennesker indtager stoffer, der er blevet sneget i deres drinks, også kendt som drugging, har ramt årets udgave af Copenhell i et hidtil uhørt omfang.

Festivalen oplyser til Kulturmonitor, at man har kendskab til op til 10 personer, som har været udsat for drugging i Copenhells store øltelt, Biergarten.

'Det er vi meget, meget kede af, og vi vil gerne opfordre alle til at kontakte os direkte, hvis man har haft nogen former for oplevelser med drugging eller ligger inde med oplysninger, der kan hjælpe med at identificere gerningsmændene', lyder det i en skriftlig kommentar fra festivalens booker og direktør, Jeppe Nissen.

Ikke sket før

Han fortæller, at det er første gang i festivalens historie, at man er blevet gjort opmærksom på problematikken, som lige nu spreder sig i det danske natteliv.

'Vi har ikke tidligere registreret drugging på Copenhell, og det har ikke været et problem, vi specifikt har italesat og advaret vores publikum imod. Når vi så ser 7-10 tilfælde, så kan vi jo desværre ikke sige, at vi har gjort nok rent præventivt', lyder det fra Jeppe Nissen.

Vil forebygge

Festivalen, som har hjemme på Refshaleøen i København, løb i år af stablen 14.-17. juni.

Når næste års udgave af festivalen blænder op, vil det formentlig være med tiltag, der kan forebygge, at det sker.

'Det er stensikkert et problem, vi kommer til at forholde os til og lave tiltag omkring', siger direktøren.

Festivalerne og den danske livescenes brancheorganisation, Dansk Live, vil også tage problematikken op, selvom der endnu ikke har været henvendelser fra medlemmerne om drugging.

