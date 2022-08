Festivals billetfidus: Vildledende og ulovligt

Der fortsatte med at være billetter til AiaSound, selvom den københavnske festival to måneder før afholdelse markedsførte sig med 'få billetter'. 'Vildledende og i strid med markedsføringsloven,' lyder vurderingen fra Forbrugerrådet Tænk

Trods to måneders markedsføring med 'få billetter' var der ikke udsolgt, da AiaSound gik i luften på Amager tidligere på måneden.

På hjemmesiden fremgår det stadig, at der ville komme op mod 20.000 festivalgæster hver dag, men det er ikke til at vide, hvor mange af de billetter der blev sat til salg på det åbne marked.

14. juni meldte de på Facebook om få dagsbilletter til torsdag og fredag, og 30. juni meldte de også om få billetter til lørdagens koncert - og stadig torsdag og fredag, der ikke var udsolgt endnu.

AiaSound ønskede dog ikke at blive konkrete om antallet af solgte billetter, da Ekstra Bladet spurgte umiddelbart inden festivalen.

'Vi oplyser ikke vores billetsalgstal. Lad os snakke sammen på den anden side af festivalen, når vi har opgjort, hvor mange gæster der reelt har været,' skrev talsmand Frederik Kjærgaard i en mail.

Folk stod i lange køer for at komme ind på festivalen.

Klapper i

Efterfølgende har det dog ikke været muligt at få oplyst det konkrete antal solgte billetter. Men til Københavns Kommune har AiaSound - en af de gange, den økonomisk trængte festival forsøgte at tigge om støtte fra kommunen - erkendt, hvor få billetter der faktisk var solgt.

20. juli - altså fem uger efter, de første gang meldte om 'få billetter' - fortalte de kommunen, at der i alt var solgt 7100 billetter. Det fremgår af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Københavns Kommune.

'Der er i skrivende stund solgt 7100 billetter med et støt stigende billetsalg, som kun bliver bedre og bedre for hver uge vi nærmer os,' skrev Frederik Kjærgaard til kommunen.

Hvordan billetsalget stadig kunne være støt stigende og stadig langt fra udsolgt, fem uger uger efter de meldte om få dagsbilletter, kommer de ikke nærmere ind på.

Den bæredygtige festival kan ikke dokumentere mange af de bæredygtige foretagender, de påstår, de har gennemført. Foto: Per Lange

Vildledende og brud på loven

Ekstra Bladet har spurgt Jakob Steenstrup, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, hvordan reglerne på området er, og hvornår arrangører må melde om 'få billetter'.

- Hvis det forholder sig sådan, at man laver den type markedsføring, hvor man skriver, at nu er det lige oppe over, at der bliver udsolgt, fordi der kun er ganske få billetter tilbage, og det ikke er tilfældet, fordi der i virkeligheden er masser af billetter for 'almindelige' mennesker, så er det efter min vurdering vildledende og i strid med markedsføringsloven, siger han og fortsætter:

- Det indikerer jo over for forbrugerne, at nu skal man tage en hurtig beslutning, og hvis ikke man reagerer hurtigt, risikerer man, at man ikke kan komme med. Og det er jo ikke tilfældet, hvis der stadig er et meget stort antal billetter tilbage.

Seniorjuristen vil ikke lægge hovedet på blokken uden at kende de konkrete tal - som AiaSound tilsyneladende ikke vil oplyse Ekstra Bladet om.

Det er derfor ikke muligt at vide, hvor mange af de forventede 20.000 daglige gæster reelt har været billetter i frit salg. Sikkert er det dog, at der trods to måneders markedsføring med 'få billetter' aldrig blev udsolgt.

- Men umiddelbart forekommer der at være langt fra 7000 til 20.000, så alene baseret på de tal og screendumps, så ligner det noget, der er vildledende og i strid med markedsføringsloven.

- Hvad er konsekvenserne for sådan noget?

- Så er det noget, som Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven, potentielt vil kunne gå ind i, siger han.

Konkret vurdering

Jakob Steenstrup fortæller, at der ikke er fastsat bestemte rammer for, hvornår arrangører må melde om få billetter.

- Det er en konkret vurdering af, om der er grundlag for at komme med den påstand. Det handler om en vurdering af, hvordan en almindelig forbruger vil opfatte 'få billetter'. Men man kan i hvert fald sige, at det ikke er få billetter, hvis forskellen er fra 7000 til 20.000, siger han.

Seniorjuristen fortæller, at det er en velkendt problemstilling fra blandt andet rejsebranchen, hvor forskellige firmaer for eksempel melder om 'få ledige værelser' eller 'få pakkerejser' tilbage.

- Der har man grebet ind fra EU's side og sagt, at den type markedsføring går ikke, medmindre påstanden holder. Der har været store problemer på det marked, og mekanismerne er jo helt det samme her.

Larmende tavshed

Ekstra Bladet har i flere uger forsøgt at få AiaSound til at sætte konkrete tal på antallet af tilgængelige og solgte billetter, men det har ikke været muligt.

Det tætteste, Ekstra Bladet er kommet på et svar, var da vi kort før festivalen sendte følgende spørgsmål til talsmand og medstifter Frederik Kjærgaard:

'For to måneder siden meldte I ud, at der var ’få dagsbilletter tilbage’. Der er endnu ikke udsolgt. Skal det forstås sådan, at folk stoppede med at købe billet, da I meldte ud, at der var få tilbage?'

Konkret blev talsmanden dog ikke.

'Vores håb er naturligvis at have billetter nok til alle dem, der har lyst til at opleve Aiasound, og alle de artister, der spiller de næste tre dage. Vi valgte at ændre balancen mellem dagsbilletter og partout og frigav på den måde flere dagsbilletter i billetsystemet. Derfor er der igen dagsbilletter at købe,' skrev Frederik Kjærgaard.