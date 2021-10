Fiasko: Røvtur for Mads Langer

Det går op og ned i showbiz. Også for Mads Langer

Popstjernens to seneste album debuterede på førstepladsen, men jydens aktuelle udspil, 'Where Oceans Meet', dumper ind helt nede på chartens 24. plads.

Albummet, der er Mads Langers første i fem et halvt år, kredser blandt andet om musikerens mentale problemer, som han har beskrevet i flere interviews i forbindelse med udgivelsen.

'Where Oceans Meet' er skabt i samarbejde med flere internationale sangskrivere og producere.

Mads Langer fik et folkeligt gennembrud, da han i 2012 lukrerede på sin medvirken i programmet 'Toppen af poppen'.

Slut for Sheeran

Branco er på førstepladsen for anden uge i træk med '10 Years', der markerer, at det er ti år siden, rapperen debuterede.

Ugens højest placerede nyhed er Love Shops 'Levende mænd i døde forhold', som tager femtepladsen.

Tony Bennett og Lady Gaga går i top ti i blandt andet USA, Storbritannien og Tyskland med deres andet album, 'Love for Sale', men duetpladen opnår ikke en placering på top 40 herhjemme.

Tony Bennett og Lady Gaga synger sange af Cole Porter på nyt album. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

'Love for Sale' forventes at bliver Tony Bennetts sidste udgivelse. Den legendariske crooner, der fyldte 95 i august, lider af Alzheimers sygdom.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Hitmageren Ed Sheeran har tilbragt syv uger som nummer et på den danske singleliste med 'Bad Habits', der nu stødes fra tronen af 'Stor mand' med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

Ed Sheeran er sammen med Taylor Swift og Adele blandt de topnavne, som udsender album i efteråret.