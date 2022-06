Fik bugt med kaos: Roskilde har styr på tropperne

Det gik væsentligt mere stille og roligt for sig, end det plejer, da Roskilde Festival lukkede gæsterne på græs for første gang i tre år

Klokken 10 lørdag formiddag skete det, som omkring 100.000 musikglade og ølhungrende Roskilde Festival-deltagere har ventet på i tre år.

Portene til den 50. udgave af festivalen blev åbnet.

Det foregik i et tempo, der var en 50-årig værdi. Stille og roligt - og stort set uden drama.

Kun en enkelt vagt måtte en tur ned og kysse det grove græs på marken, da Camping West som det første område bød årets gæster velkomne.

I grupper af 500 personer blev de festglade festivalister lukket ind på området med en halv times mellemrum. De mange gæster, der kom med toget, blev budt velkomne af DSBs orkester, lune croissanter og en kold iskaffe.

Pakæslerne, der kom ind i den anden ende af pladsen, var noget mere forvirrede. De skulle cirka gå en kilometer væk fra indgangen for at få deres adgangsgivende armbånd på. Det var ikke alle, der havde forstået det, men det kunne ikke ødelægge deres høje humør.

Den nye måde at lade folk ankomme på betød, at det store indløb var aflyst. Alligevel valgte enkelte gæster at spurte ind over den gabende tomme mark for at få den bedste plads. De fleste luntede i den stegende sommervarme med rygsæk på ryggen og lunke bajere under armen.

Frederik, Laurits, Jonathan, Jakob og Thomas har ventet spændt på Roskilde Festival, siden de købte billet i 2020. Foto: Henning Hjorth

- Har I været her før?

- Ja, fem gange.

- Hvad synes I om den nye proces med at komme ind?

- Det var faktisk overraskende nemt. Vi var nede bagved med tingene, og det endte med, at vi bare kunne gå, fordi der var så få mennesker.

- Vi ligger nede ved broen, og vi troede egentlig, der ville være totalt kaos, men det viste sig, at der ikke var så mange mennesker, så det var rimeligt stille og roligt.

- Var det federe, eller var det bedre på den gamle måde?

- Der var en charme ved, at alle løb på samme tid, og at der er kaos. Men det er da dejligt at have sikret en plads, så man ikke skal kæmpe om det i år.

- Der var mere 'rush' på togene, end der plejer at være, men der var kortere kø til at få armbånd på. Så der er plusser og minusser.

- Men de har godt styr på det?

- Helt sikkert, lyder det fra Thomas, Jonathan, Laurits, Jakob og Frederik.

Her kommer det første hold gæster ind på pladsen. En enkelt frivillig måtte en tur på jorden, men hun blev hurtigt hjulpet op af hjælpsomme gæster.

Charmen er væk

For mange er der gået taktik i at flytte ind på Roskilde Festival, efter det vilde og traditionsrige indløb er aflyst.

- Vi er gået først ind med telte, og så sidder vores venner derude. Så når teltene er oppe, skal vi ud og slæbe, siger Amalia, der hamrer telte op i en rygende hastighed sammen med to kammerater.

Hun mener, at charmen går lidt af festivalens første dag, når indløbet er blevet en stille gåtur.

- Men man er selvfølgelig nødt til at tænke på sikkerheden. Det er det vigtigste, siger hun.

Astrid, Cecilie, Victoria og Mathilde er på Roskilde Festival for første gang. Foto: Henning Hjorth

- Det er mit første år. Jeg havde billet i 2020, men det blev udskudt, fortæller Astrid. Hun bor i en camp med 14-15 andre, og de fik præcis den plads, de havde ønsket sig.

Drengene her mener selv, de er blandt de gamle på festivalen. De er glade for det nye system. Foto: Henning Hjorth

- Det er meget federe. Så skal vi ikke slås om det. Men vi er nok også de gamle, lyder det fra Jonathan, Karl, Kalle, Emil og Jakob. De har også haft deres billetter siden 2020.