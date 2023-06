Fik kolde fødder: Nu misbruges han af belarusisk festival

- Jeg er fucking ude.

Sådan lød ordene fra dj, producer og tidligere 'X Factor'-dommer Martin Jensen i begyndelsen i juni i år, efter at Ekstra Bladet tog ham med bukserne nede.

Ved en biopremiere spurgte vi nemlig ind til Martin Jensens kommende spillejob i Belarus ved festivalen Viva Braslav, der løber af stablen 28. til 30. juli.

Festivalen er kendt for kun at booke kunstnere, der bakker op om det belarusiske regime og dermed også diktator Aleksandr Lukasjenko - en notorisk Putin-støtte.

Martin Jensen virkede dog oprigtigt overrasket over bookingen, og påstod, at han bestemt ikke havde styr på sin tourkalender.

- I sidste ende ligger den på mig, for det er mit team, jeg har hyret, men jeg har bare ikke været opmærksom på, at mit agentur har booket koncert i Belarus, lød forsvaret.

Dagen efter ringede den verdenskendte danske dj så til Ekstra Bladet for at fortælle, at han havde valgt at aflyse engagementet med belaruserne.

- Jeg skal ikke spille der, fordi jeg ikke støtter op om noget som helst politisk eller krigsrelateret, forklarede Martin Jensen og uddybede:

- Musik skal være musik. Jeg kan godt se, hvorfor man ikke skal spille der. Jeg skal ikke være en del af det. Derfor er bookningen nu lukket og slukket, lød det.

Fremgår stadig på planen

Men fra Viva Braslavs side er der åbenlyst langt fra lukket og slukket.

Tværtimod.

Viva Braslav har således fortsat Martin Jensen fuldt synlig på hjemmeside og sociale medier, og man bruger derfor stadig Martin Jensens navn, billede og varemærke/brand i promoveringen af festivalen med henblik på at sælge billetter.

Martin Jensen er - eller snarere var - således et af de eneste store udenlandske dj-navne på plakaten.

'Martin Jensen vinder ikke kun den elektroniske musikverden, men også jeres hjerter til Viva Braslav 2023. Er du klar?', står der blandt andet på Instagram om Martin Jensen.

En belarusisk bruger gør dog i kommentarfeltet opmærksom på, at 'Martin ikke kommer til festen', og bringer dernæst en oversættelse af Ekstra Bladets artikel fra start-juni.

Røret smækket på

Ekstra Bladet har kontaktet Viva Braslav telefonisk, men derfra er meldingen, at man ikke taler engelsk.

Da vi alligevel spørger ind på det mest basale engelsk, vi kan få ud af vores mund, er der dømt stort 'njet!', og røret bliver røret smækket på.

Martin Jensen er ligeså lukket og besvarer hverken opkald eller sms.

Vi ville ellers gerne have spurgt ham, hvad han siger til, at den belarusiske festival misbruger ham i forhold til at sælge billetter til festivalen, selv om han - hvis det ellers passer - for længst har meldt afbud.

Vi ville også gerne have set et håndgribeligt bevis på, at Martin Jensen rent faktisk HAR aflyst sin optræden til Viva Braslav, som han påstår, når nu han fortsat fremgår som en del af festivalen på dennes platforme.