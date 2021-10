Fik livvagt: Truet af kendis

Popsanger Malte Ebert, der står bag adskillige hits under sit alias Gulddreng, smider en bombe i TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

I sæsonens sidste afsnit, der sendes næste søndag, men allerede kan ses som snigpremiere på TV 2 Play, fortæller Malte Ebert, at han i begyndelsen af sin karriere modtog voldsomme trusler af en unavngiven dansk kendis.

- Har du nogensinde tænkt på, hvem det er, du tager pis på? spørger Simon Kvamm i programmet og henviser til det satiriske hit 'Se mig nu', hvor Malte Ebert i skikkelse af Gulddreng sender stikpiller af sted til blandt andre Remee, Emil Stabil og Gilli.

Malte Ebert som Gulddreng, da han begravede fænomenet i Royal Arena i 2018. Foto: Per Lange

Det får den 27-årige jyde til at kaste sig ud i en længere fortælling om hans oplevelser efter udgivelsen af sangen.

- Jeg kan huske, at mit pladeselskab siger: 'Vi bliver sgu nok nødt til at spørge nogle af dem her om lov', og der er mange, der siger cool, cool, cool, cool, og der har vi trykket 'upload', da de fleste har sagt cool. Men så er der én, der siger: 'Det er ikke cool. Han får slag for at have skrevet det. Og hvis han udgiver det, så er han færdig', fortæller Malte Ebert.

Disse kendte optræder i 'Se mig nu' TopGunn Emil Stabil Gilli Kidd Nicklas Bendtner Julie Zangenberg Kesi Christopher Medina Remee Blak De kendte er nævnt i den rækkefølge, de optræder i sangteksten.

Måtte gemme sig

Truslen får pladeselskabet til midlertidigt at annullere udgivelsen, men Malte Ebert bliver provokeret og vil af princip gerne have sangen ud. Det får hans pladeselskab til at gå i kriseberedskab.

De vil have ham til at gemme sig Jylland, og de sørger for at øge sikkerheden på den turné, han står over for på det tidspunkt.

- Så det endte med, at mit bookingbureau og mit pladeselskab gik sammen om at få en livvagt på, for nogle af de her folk, der var sure, det var altså for alvor. Det var en sindssyg periode. At bryde igennem, og at drømmen for hele ens liv går i opfyldelse, samtidig med at der sker de her ting, lyder det fra Malte Ebert i 'Toppen af poppen'.

Malte Ebert er for bordenden i sæsonens sidste afsnit af 'Toppen af poppen'. Foto: Per Arnesen/TV 2

Evakueret til prisshow

Men det stopper ikke der. Da Malte Ebert i skikkelse af Gulddreng skal optræde ved Danish Music Awards, bliver han konfronteret med de musikere, der har truet ham.

- Jeg går op og spiller sangen, hvor jeg synger om alle dem her, og det ender med, da jeg kommer ned fra scenen, at de (arrangørerne, red.) siger, at de ikke kan styre det, og at jeg må se at komme væk. Så jeg bliver evakueret fra showet, fordi de var bange for, hvad der ville ske med mig, fortæller han.

Det var dog ikke en oplevelse, der afskrækkede Malte Ebert.

- Jeg var da nok en lillebitte smule bange, men jeg syntes mest af alt, at det var latterligt. Hvis du bliver sur, hvorfor svarer du så ikke bare igen i stedet for at true med vold. Jeg synes, det var så barnligt, siger han i programmet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Malte Ebert, men det har i skrivende stund ikke været muligt.