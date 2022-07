Filmede tissende kvinder i smug

En Roskilde-gæst benyttede angiveligt sin festival til at filme tissende kvinder i smug med sin mobiltelefon.

Gerningsmanden blev opdaget af en kvindelig gæst.

- Hun bemærker det og påtaler det, og i den forbindelse insisterer hun så tilsyneladende på at se, hvad det er, han har optaget. Og da hun så har fået telefonen, stikker han af fra stedet, siger Thomas Kristensen, kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Han har oplysningerne fra medierne, da politiet ikke selv har været i kontakt med kvinden.

Hun indleverede telefonen til festivalens sikkerhedspersonale, som kontaktede politiet lørdag klokken 12.59.

Politiken har talt med kvinden, der konfronterede manden og bad ham om at slette billederne. Han gav i stedet telefonen til hende.

- Da jeg sagde det, så han SÅ fucking bange ud. Han var hunderæd, siger Lærke Brink Møller til mediet.

Telefonen er låst, så politiet er endnu ikke klar over omfanget af optagelserne.

- Men der er tilsyneladende tale om en udenlandsk statsborger. Det kan jo godt betyde, at mulighederne for at få fat i ham kan være noget vanskelige, siger Thomas Kristensen.

Lærke Brink Møller melder dog om nærmest uendeligt mange billeder, som hun først prøvede at slette, men det var for uoverskueligt. Derfor beholdt hun telefonen.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var mega klamt. Nu ærgrer jeg mig bare lidt over, at jeg ikke fik råbt op, så nogen kunne holde fast i ham, siger hun til Politiken.

Anmeldelse om voldtægt

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker lige nu også en anmeldelse om en voldtægt, som skulle være foregået torsdag aften ved en sø på festivalområdet.

Politiet ønsker ikke at dele yderligere oplysninger om hændelsen.

- Er der et signalement af gerningsmanden?

- Ja, men nu skal vi lige have afhørt kvinden nærmere i dag, før vi eventuelt går ud med noget. Længere er vi ikke i sagsbehandlingen, siger Thomas Kristensen.