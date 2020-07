Fjerner dansk musik: - Problemet med tech-giganter

Socialdemokratiet mener, at sagen skal tages op i EU

Google giver en syngende lussing til danske musikere.

Tech-giganten er gået i gang med at fjerne danske musikeres sange og videoer fra YouTube, efter KODA har afvist tech-gigantens seneste udspil.

På vegne af KODA har den nordiske sammenslutning Polaris det seneste års tid forhandlet en ny aftale om Googles betaling til de nordiske musikere for YouTubes brug af deres musik.

Undervejs er den hidtil gældende aftale mellem musikerne og YouTube udløbet.

I stedet for at forlænge den eksisterende aftale kræver Google i en ny, midlertidig aftale, der skal gælde, mens forhandleringer om en permanent aftale står på, at betalingen til danske musikere nedsættes med 70 procent.

Det kan KODA ikke acceptere.

Googles hardliner-stil vækker opsigt på Christiansborg.

- Det viser jo meget godt det generelle problem med de store, globale tech-giganter. De har nærmest et monopol, og det stiller kunstnerne svært, siger kulturordfører Kasper Sand Bjerg (S).

Hvis ikke parterne kan nå til enighed, må sagen drøftes i EU, mener socialdemokraten.

- Så må det være et EU-anliggende, for det kunne blive alle europæiske kunstneres problem, siger han.

Kulturordfører Pernille Bendixen (DF) mener, at Google presser citronen.

- Som DF’er bryder jeg mig ikke om, at der kommer nogen udefra og demonstrer deres magt, siger hun.

Hvis ikke partner kan finde et kompromis, og danske musik forsvinder fra YouTube, vil Pernille Bendixen skride ind.

- Jeg kan godt forstå, at KODA er sure. 70 procent ned i betaling er jo meget. Hvis ikke de lander en aftale, har vi politisk et ansvar, siger hun.