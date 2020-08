Fjernet fra YouTube: - Det har ikke været billigt

De danske kunstnere er blevet mørklagt på YouTube som følge af uoverensstemmelser mellem Koda og Google, der ejer YouTube.

Selvom YouTube ikke er en kæmpestor indtægtskilde for de danske musikere, så spiller det en væsentlig rolle, når kunstnerne skal promovere deres musik. En af de mange danske artister, som bliver påvirket af det, er popsangeren Bro med det borgerlige navn Kevin Andreasen.

- For mig personligt har musikvideoerne betydet sindssygt meget. Også da jeg skulle smide mine fucking briller (hans signatur look, red.). YouTube giver noget reklame og genkendelighed, og det er derfor, man laver videoerne. Det er ikke på grund af penge, for der har ikke været nævneværdige penge i det for musikerne, fortæller Bro til Ekstra Bladet.

I lang tid bar han sorte solbriller, så han ikke blev genkendt. På den måde opretholdt han sit alias Bro adskilt fra Kevin Andreasen, som han rigtig hedder. Brillerne kostede i øvrigt 8 kroner. Foto: Ritzau Scanpix

Begrænset gevinst

På streamingtjenesten har Bro i skrivende stund over 27 millioner visninger. På trods af sine mange visninger får han ikke meget økonomisk ud af kanalen, hævder han.

- Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men i forhold til youtubere får vi jo overhovedet ikke tilsvarende, selvom vores musikvideoer får ti millioner views, og en youtuber ofte får en brøkdel af det. Koda prøver at sikre musikere ordentlige aftaler, så vi ikke får nul kroner. Så på den ene måde er jeg glad for, at Koda går ind og siger, at der skal være styr på det. Samtidig ærgrer jeg mig over, at vores videoer bliver taget ned. Jeg håber, det er midlertidigt.

Spildt arbejde

For Bro betyder det ikke noget økonomisk, at videoerne bliver utilgængelige, men det er ærgerligt at se alt det arbejde, han har lavet, forsvinde.

Han har lavet to 'Paradise Hotel'-sange. 'Sydpå' fra 2018 og 'Døgnrytme' fra 2019. Foto: Henning Hjorth

- Det handler mere om de penge, vi har lagt i musikvideoerne, som nu er væk. For mit eget vedkommende har det ikke været billigt. Jeg kan ikke sige beløbet, men det har ikke været billigt. Vi har hyret et ordentligt selskab til at gøre det og 30 folk som statister og makeup. De ødelægger det lidt for os, men det er mest synd for alle de børn, der ikke kan komme ind og se den musik, de gerne vil se og høre.

- Hvordan har du det med, at dit hit 'Sydpå' nu er væk?

- Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det, for i mit hoved lyder det til, at Koda prøver at gøre forholdene bedre for os musikere.

- Man kan ikke leve af at lave musik på YouTube, man skal på landevejen og lave shows. Jeg tænker mere på alle dem, der nu ikke kan se og høre ens musik på YouTube, siger han.

- Ifølge Koda vil Google have jer 70 procent ned i løn i en midlertidig aftale. Hvad tænker du om det?

- Jeg ved ikke, hvad jeg får fra YouTube, hvis jeg skal være ærlig. Det ved mit pladeselskab, men det er ikke noget, man kan leve af, som det er nu. Hvis de vil sænke det med 70 procent, så er jeg fuldt enig med Koda i, at der er en sag, der skal kæmpes.