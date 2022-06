Flere end nogensinde: Endelig sker det

Havet af sortklædte mænd med lange skæg og tatoveringer er på årets Copenhell blevet en smule mindre, end det plejer. Det skyldes ikke, at der er færre gæster på festivalen.

Tværtimod skyldes det, at publikum er mere diverst end nogensinde før, og den udvikling kan de fire kvinder i det svenske rockband Thundermother sagtens genkende.

- Vi elsker denne her slags musik så højt, og vi vil gerne have flere kvinder til at finde vej til musikken. Mænd er selvfølgelig også mere end velkomne, men endelig kommer de kvinder, som hele tiden burde have været en del af det, siger forsanger Guernica Mancini, da Ekstra Bladet møder bandet på festivalpladsen forud for deres koncert.

Thundermother rockede igennem fredag aften på den tredjestørste scene på Copenhell. Foto: Per Lange

Bliver undervurderet

Men selvom det anslås, at 35 procent af publikum på Copenhell i år består af kvinder, og selvom Thundermother kan se flere og flere kvindelige ansigter blandt publikum, når de optræder, er der stadig lang vej at gå for ligestillingen i rock- og metalverdenen.

De fire kvinder i bandet, Filippa Nässil, Emlee Johansson, Guernica Mancini og Mona Lindgren, bliver nemlig ofte mødt af skepsis i branchen.

- Der er flere og flere kvinder, der spiller metal - selvom vi også ville ønske, at flere spillede klassisk rockmusik, som vi gør - men branchen er langsomme til at opdage det. Vi oplever mange fordomme fra for eksempel bookere om, at kvinder ikke kan være gode rockmusikere. Men når de så har hørt os spille, får piben en helt anden lyd, fortæller Filippa.

Filippa Nässil er guitarist og bandets stifter, Guernica Mancini er forsanger, Emlee Johansson spiller trommer, og Mona Lindgren er bassist. Foto: Per Lange

Det er dog ikke noget, der generer bandet synderligt.

- Vi kan godt lide at være underdogs. Folk undervurderer os ofte fuldstændig inden et show, og det elsker vi, for det er fedt at kunne overraske positivt. Og vi er virkelig glade for at kunne være med til at bane vejen for en mere ligestillet musikindustri - det er virkelig på tide. Jeg mener, det er 2022, siger Emlee.

Glemt rockens rødder

Noget, bandkollegerne kan blive enige om, er vigtigheden i at være rollemodeller og vise - særligt unge kvinder - at man kan gøre, ligesom man vil, og at rock er for alle.

- Nogle rockmusikere er meget firkantede i forhold til, at det skal være på en bestemt måde, men det er fordi, de har glemt rockens rødder. Rock handler jo om, at man kan være lige præcis, som man har lyst til, og se ud præcis som man vil. Det er rock'n'roll, og det prøver vi at leve op til, siger Guernica og Filippa supplerer:

- Det har været en kamp, og det er rart at have været med til at bane vejen, for det burde ikke være ligeså svært for alle.

Der bliver mere og mere plads til at være feminin og samtidig spille rockmusik, oplever medlemmerne i Thundermother. Foto: Per Lange

De ser dog en tendens til, at den generelle udvikling i samfundet, hvor der bliver plads til flere og flere typer identiteter, har en inflydelse på rocken.

- Jeg oplever, at det inden for rockverdenen bliver mere og mere acceptabelt, at køn kan være en flydende størrelse. Selvom det tit ser meget maskulint ud, når man står på scenen og spiller rock, så bliver der mere og mere plads til at være feminin og til at være lige det, man gerne vil være, siger Guernica.

Bandet kan se, at der kommer flere og flere kvinder, børn og ældre til deres koncerter, og det betyder meget for dem. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har talt med flere kvinder på festivalpladsen, der understreger, at kønsbalancen ikke betyder noget for dem. Det gør musikken. Se videoen øverst i artiklen.

