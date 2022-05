Flere tilskadekomne ved koncert: Derfor gik det galt

Da dj Martin Jensen fyrede op for dansefesten fredag aften på Jelling Musikfestival, gik det over gevind, og koncerten måtte afbrydes.

Allerede fra scenen kunne konferencier Anders Breinholt kaste lys over, at flere var kommet til skade under koncerten, og at man derfor ikke på forsvarlig vis kunne fortsætte festlighederne.

Lørdag eftermiddag oplyser den presseansvarlige for Jelling Musikfestival i en mail til Ekstra Bladet, at omtrent 15 personer måtte tilses af festivalpladsens samaritter efter den afbrudte koncert.

'Vi måtte afbryde Martin Jensen-koncerten i går af sikkerhedsmæssige årsager, da vi ønsker en tryg og sikker festivaloplevelse for alle. Vores sikkerhedsledelse vurderede, at en midlertidig afbrydelse for at dæmpe uhensigtsmæssig adfærd med skub og bølger ikke virkede, og derfor blev koncerten afbrudt helt', lyder det i mailen, der fortsætter:

'Et væsentligt antal publikummer måtte løftes over hegnet. Der var ca. 15, der blev tilset af samaritter, og to der var en tur i vores samarittertelt med hhv. en forvridning i knæet og et muligt klemt ribben. Ingen er alvorligt tilskadekomne, alle havde det godt efter 15 minutter'.

Anders Breinholt måtte træde op og afbryde festen fra scenen. Foto: Per Lange

Fortsætter som normalt

Ekstra Bladet har efter hændelsen været i kontakt med vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, der ikke har set grund til at øge beredskabet efter den vilde fest.

Heller ikke hos Jelling Musikfestival ser man grund til at ændre procedurer.

'Sikkerhedsproceduren er gået helt efter bogen. Hændelsen bekræfter, at vores sikkerhedsplaner virker, når publikum bliver overtændt. Vores sikkerhedsfolk fortsætter naturligvis deres ekstremt kompetente arbejde baseret på internationalt anerkendte procedurer. Dagens koncerter forventes derfor afviklet som normalt', oplyser den presseansvarlige.

Martin Jensen har i en besked til Ekstra Bladet beskrevet, hvordan han oplevede, at der kom tegn på uro blandt publikum under koncerten.

På storskærmene blev der forgæves opfordret til, at publikum skulle passe på hinanden. Foto: Per Lange

'Derefter sørgede jeg også for at skrue ned for, hvor hårdt jeg spillede, men desværre uden held', skrev han og tilføjede:

'Det er jo fedt, at folk er begejstrede for at høre mig, og med en propfyldt scene havde jeg virkelig håbet på at kunne spille mit fulde set, men sikkerheden kommer først, og jeg håber at kunne komme tilbage i fremtiden og give den fulde oplevelse'.

Jelling Musikfestival, der er årets første store festival, slutter natten til søndag, hvor djen Faustix giver koncert som den sidste.