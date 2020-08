Flop: For sexet til Danmark?

Sex sælger stadig. Bare ikke i Danmark.

Rapperne Cardi B og Megan Thee Stallion er i løbetid på singlen 'WAP', hvor videoens gyngende bryster og baller kæmper om opmærksomheden med et par brunstige tigre.

Det har givet pote i USA, hvor 'WAP' er gået direkte ind som nummer et på den legendariske hitliste Hot 100 med det højeste antal ugentlige streaminger i 2020.

Sangen, der ikke overraskende har skabt furore blandt konservative i USA, har desuden ramt top fem i blandt andet Storbritannien og Australien.

Herhjemme figurerer 'WAP' dog slet ikke på top 40, hvor Vestegnens pendant til Cardi B og Megan Thee Stallion, Tessa, har ugens højest placerede nyhed med 'Ghetto Fabulous'.

Den danske rapper Lord Siva er ny på førstepladsen af singlecharten med knap to måneder gamle 'Solhverv'.

Taylor Swift dominerer

Kesis 'BO4L' topper albumlisten for anden uge i træk.

Deep Purple står for den eneste nyhed i top 20. Veteranernes 'Whoosh!' er nummer otte. De kan opleves i Royal Arena på Amager 29. september 2021.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Listerne opgøres på baggrund af streaming samt fysisk og digitalt salg fra fredag til torsdag.

Taylor Swifts surprisealbum, 'Folklore', har nu holdt sig tre uger på førstepladsen i både USA, Storbritannien og Australien. Hendes ottende udspil er nummer fire i Danmark efter at have ligget nummer et en enkelt uge.

Popidolet var programsat som hovednavn på årets aflyste Roskilde Festival. Det er endnu ikke annonceret, om hun i stedet indtager Orange næste sommer.