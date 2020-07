Flygtede til Bornholm

HUSK! Du kan se Hugorms koncert fra Nationalpark Thy live og gratis på eb.dk fredag aften!

I stedet for at se nederlaget i, at coronavirus har ødelagt en koncertsommer, har Simon Kvamm og Hugorm tænkt i andre baner for at ikke at ryge ned i sølet.

Et refugium på Bornholm satte nyt perspektiv på tilværelsen og gav gutterne et skub.

- Det har været vigtigt for os og mig at få noget ind i kalenderen, når nu så mange festival-jobs røg ud af den. For det har sgu tæret noget på humøret, for at sige det rent ud, siger Simon Kvamm.

Fakta om Hugorm Medlemmer: Arni Bergmann, Morten Gorm og Simon Kvamm Dannet i 2017 Musik: Minder om en blanding af Massive Attack, Malk de Koijn, Prodigy, Love Shop og noget Post Malone.

Lavede nyt

Turen satte samtidig gang i produktionen af splinternyt materiale.

- Så vi valgte at sætte en uges studiesession i kalenderen og påbegynde det album, vi ellers først havde tænkt os at begynde på til vinter.

Og forventningerne til albummet er tårnhøje, da det er født under så ekstraordinære omstændigheder.

- Det tror jeg så til gengæld bliver virkelig godt, for det er også en energi og et perspektiv i en undtagelsestilstand.

