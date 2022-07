Før festival: Advarer bilister

Søndag kan spændte festivalgæster for første gang i tre år indlogere sig på campingområder som Kærligheden, Naturligheden og Lækkerheden, når Smukfest i Skanderborg slår dørene op.

Og selvom musikken først for alvor begynder onsdag, forventer Sydøstjyllands Politi, at søndagens åbning af teltpladserne kommer til at lægge ekstra på trafikken i området.

Det oplyser de på det sociale medie Twitter.

Til Ekstra Bladet fortæller politikommissær Mads Høyen, der er indsatsleder ved Smukfest, at det dog indtil videre forløber stille og roligt med trafikken.

Annonce:

- Vores forventning er selvfølgelig, at der vil være lidt mere trafik i området omkring Skanderborg, end der plejer at være. Det bliver sandsynligvis ikke noget, der kommer til at være til gene for den generelle færdsel, og vi forventer sådan set en rolig morgen og formiddag.

- Vi har ikke haft nogen udfordringer endnu i forbindelse med færdslen, og de første festivalgæster er allerede mødt op ved campingområderne, siger han.

Hastighedsbegrænsninger

Trafikanter skal dog være opmærksomme på, at man i forbindelse med afviklingen af festivalen som vanligt har indført lokale hastighedsbegrænsninger.

- Det drejer sig blandt andet om den del af Horsensvej, der går igennem til festivalpladsen og til teltpladserne, hvor der er indført hastighedsbegrænsninger. Men der er gjort opmærksom på det med færdselstavler de steder, hvor det er aktuelt, siger Mads Høyen.

Under afviklingen af Roskilde Festival kastede lignende lokale hastighedsbegrænsninger en regn af bøder af sig. Læs mere om det her.

Annonce:

Smukfest afvikles fra 31. juli til 7. august, og Ekstra Bladet er naturligvis til stede og dækker festivalen med både reportager og anmeldelser.