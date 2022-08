Før festival: Kassen er tom

Det koster penge at starte en ny festival. Særligt når man vælger at starte den i et coronaår.

Hos AiaSound, der har stjerner som Tobias Rahim, Kesi og Steve Aoki på plakaten, er kassen derfor også tom, før festivalen på Amager overhovedet går i gang.

Virksomheden bag endte sidste regnskabsår med et underskud på 14.628.392 kroner. Efterfølgende blev der gennemført en kapitalforhøjelse på ti millioner kroner, som altså blev spyttet i kassen af selskabets ejere.

Alligevel endte egenkapitalen med at være negativ med 4.583.777 kroner ved årets udgang.

AiaSound, der i fjor hed ØreSound, skal altså etablere et markant overskud for at selskabet ikke skal gå nedenom og hjem - eller hente endnu flere penge fra investorerne for at sikre fremtidig drift.

'Væsentlige afvigelser'

I selskabets regnskab fra 2021 forlyder det imidlertid, at der er lagt en plan:

'Selskabet har udarbejdet et likviditetsforecast med forventet run-rate frem mod festivalens afholdelse i august 2022, der samlet set viser, at der oppebæres tilstrækkelig likviditet fra salg af billetter, sponsorindtægter samt kapitaltilskud, der sikrer en positiv run-way, herunder et tilstrækkeligt grundlag til at imødekomme sine kreditorer i takt med disse forfalder.'

Hitmageren Tobias Rahim er på ØreSound i dag, hvor også Kesi og Tyga optræder. Foto: Per Lange

Samtidig oplyses det, at der er tilført mere kapital gennem et lån på to millioner kroner med mulighed for yderligere tre millioner kroner.

Alligevel forklarer festivalen i samme afsnit, at der kan være 'væsentlige' afvigelser fra den plan:

'Det udarbejdede forecast er baseret på oplysninger og forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De faktiske begivenheder eller omstændigheder vil sandsynligvis afvige fra de i beregningerne forudsatte, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.'

Manglende betaling

Noget tyder dog på, at det allerede nu kniber med pengene.

Ekstra Bladet erfarer, at der har været problemer med betaling for opsætningen på pladsen. Ikke alle samarbejdspartnere fik betaling til tiden.

Princes gamle band, The New Power Generation, har meldt afbud til festivalen med begrundelsen, at de ikke har modtaget deres depositum i tide. AiaSound ønsker ikke at kommentere aflysningen overfor Ekstra Bladet.

For snart to måneder siden - helt præcist 14. juni - skrev AiaSound på deres officielle Facebook-side, at der var få billetter tilbage. Den oplysninger har de turneret med flere gange efterfølgende på deres sociale kanaler, men alligevel er hverken partout- eller endagsbilletterne udsolgt, før festivalen i dag går i gang.

Derudover sælger festivalen såkaldte 'evighedsbilletter' for henholdsvis 7.499, 14.999 og 29.999 kroner. Ifølge beskrivelsen af disse billetter får man dermed 'livstidsadgang til alle kommende events og festivaler arrangeret af AiaSound' samt to partoutbilletter i år.

Festivalen bekræfter overfor Ekstra Bladet, at pengene er tabt, hvis festivalen ikke vender tilbage.

