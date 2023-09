Før kæmpefest i Parken: - Det er stadig en udfordring

Suspekt giver fredag deres livs koncert i et formentlig fyldt Parken. I den anledning fortæller Orgi-E, at der fortsat er fristelser ved livet som stjerne

De har såmænd allerede prøvet at spille foran en gigantisk skare på Orange på Roskilde Festival tilbage i 2015.

Men det kan blive vildere endnu, som et af Suspekts mantraer lyder.

Derfor indtager den succesrige danske rapgruppe Danmarks nationalstadion fredag aften til deres livs formentlig største aften - rent professionelt i hvert fald.

Tæt på 50.000

Det er ikke offentliggjort, præcis hvor mange billetter der er solgt, men hvis hele stadion er fyldt, vil der være tæt på 50.000 mennesker på plads for at høre 'Gonzo', 'Proletar (Hvor jeg står)', 'Sut den op fra slap', den seneste single 'Shotsrør' og alle de andre 'slagere'.

Rygterne siger i øvrigt, at der i sidstnævnte forbindelse er indkøbt 300.000 shotsrør til festlighederne på fredag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en interview med Suspekt forud for den store koncert, men det har ikke været muligt.

De tre venner og musikalske partnere Bai-D, Orgi-E og Rune Rask har dog givet interview til musikmediet Soundvenue, hvor de kommer omkring mange minder lige fra barndommen til i dag.

Suspekt på Tinderbox i 2022. Foto: Per Lange

Lille baby i haven

Eksempelvis fortæller Bai-D, der har det borgerlige navn Andreas Bai Duelund, at han mødte Rune Rask første gang som nyfødt.

Han kom hjem fra hospitalet og var placeret i en barnevogn i det fri, da en nabo på to år gik ind og ringede på hos Bai-D's forældre og sagde, at der lå en baby i haven og græd.

Den lille nabopurk, som ringede på, hed Rune Rask.

13 år senere mødte Bai-D så Orgi-E til fodbold, hvor de begge skilte sig ud fra de andre - og et venskab var født.

Publikum elsker Suspekt, og sådan har det været i mange, mange år, hvor nye generationer af fans hele tiden kommer til. Foto: Per Lange

Øl, fisse og hornmusik

I dag er Suspekt landets suverænt mest succesrige rapgruppe, og da Soundvenue spørger trekløveret, hvornår de sidste gang følte et øjebliks lykke, er især svaret fra Orgi-E, eller Emil Simonsen, som han hedder på dåbsattesten, klart:

- Hver dag. Med mine venner, min musik og min familie. Vi har jo alle tre børn nu. Vi følges ligesom ad i livet. Ikke fordi man partout skal være i samme mindset, når man er i band sammen, men det er på en måde godt, at vi ikke er helt væk fra hinanden. Det kan jo være en udfordring få det til at fungere sammen med familien og musikken, siger Orgi-E og fortsætter i samme citat:

Mindset skal ændres

- Det bliver bedre og bedre, men det er stadig en udfordring. Indtil jeg blev 40, har jeg jo bare sejlet rundt i sådan en stor kano af sjov og ballade og øl, fisse og hornmusik. Og det er også fedt! På et tidspunkt skal der bare ske noget andet, og så er det jo et helt mindset, der skal ændres.

Koncerten i Parken fredag skulle have været den eneste mulighed for at høre Suspekt live i 2023, hvilket bandet da også brugte som salgsargument i forbindelse med billetsalget, men i juli kom det så frem, at Suspekt alligevel spillede som surprise på Nibe Festival.

