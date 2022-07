Der er musik. Alkohol. 80.000 mennesker. Sol. I hvert fald noget af tiden - det er jo Danmark. Og telt.

Omgivelser, der åbenbart indbyder til sex. For som Clara Filippa Damgaard Andersen, der ejer sexshoppen Peech, og som for første gang har valgt at rykke shoppen ud på Roskilde Festival siger:

- Folk boller jo helt vildt meget på festivaler.

Festivalsæsonen er over Danmark. For nyligt var der gang i Tinderbox i Odense, lige nu løber Roskilde Festival af stablen, ligesom Skanderborg byder sig til senere på sommeren, hvor Smukfest finder sted.

Sexshoppen har solgt mere end forventet på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

I år kan man på Roskilde Festival købe lidt lir til teltet i form af sexlegetøj. En sexshop er nemlig rykket ud på pladsen, og det er med al tydelighed faldet i mange festivalgæsters smag.

- Jeg er lige kommet med to kæmpe Ikea-sække, det er gået ret meget over forventning med salget, siger Clara Filippa Damgaard Andersen, og tilføjer, at butikken har måtte melde udsolgt på nogle varer.

Brug regnjakken

Men det nyindkøbte lir skal for nogle allerede tages i brug i teltet, det er i hvert fald det indtryk, Clara Filippa Damgaard Andersen har.

Men hertil kommer det store spørgsmål. Hvordan har man sex i et telt?

Det er første gang, at Peech har en butik på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

- Tænk kreativt, lyder det fra Clara Filippa Damgaard Andersen, der fortsætter:

- Det kan godt være, at luftmadrassen gynger lidt, men det skal ikke hindre. Det handler om at have det sjovt. Vær lidt i akavetheden, hvis luftmadrassen skøjter lidt rundt. Fold din regnjakke sammen til en pude, og læg den under lænden eller knæene, hvis du ligger dårligt.

Roskilde Festival har været i gang siden 25. juni, og festlighederne fortsætter til 2. juli.

