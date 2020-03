Folk i ekstase: Se Dizzy-koncerten her

Ekstra Bladet og Dizzy Mizz Lizzy gik sammen for at sprede noget glæde til danskerne. Se deres 30 minutter lange optræden her

Ekstra Bladets kommentarfelt svømmede over fredag aften, da Dizzy Mizz Lizzy viste, hvem der styrer dansk rockmusik netop nu.

Det albumaktuelle rockband spillede live fra øvelokalet i 30 minutter for Ekstra Bladets brugere med håbet om at sprede lidt god stemning i en ellers trist tid, og det må man sige lykkedes.

Se også: Heftigt: Dizzy skider på det hele

Her er et udpluk af mange, mange, mange kommentarer, der indløb under koncerten:

'Flot koncert i øveren, både sjæl og energi. Det lød fantastisk!'

'Fedt initiativ!!! Fed musik og god lyd. Et lille lys blev tændt i mørket... tak for det. En kæmpe virtuel krammer til både Dizzy og EB.'

'Tak for en rigtig fed hjemmekoncert. Sad i min stue sammen med min søn på 15 år, og vi havde vores egen lille fest. Er sikker på at han er en Dizzy Mizz Lizzy fan nu'.

Der var god stemning i øvelokalet. Foto: Screendump

Syret aften

Frontmand i Dizzy Mizz Lizzy, Tim Christensen, havde på forhånd fortalt, at det var første gang, det garvede band prøvede kræfter med en livestreamet koncert uden publikummer, men han lignede nu en, der hyggede sig:

- Det er super mærkeligt. For det kunne godt være det største publikum, vi har spillet for, og her er ikke et øje, sagde han undervejs i koncerten, hvor han også takkede af efter en syret aften.

- Så har vi fyret lidt rockmusik af i næsten total isolation. Jeg håber, I har hygget jer. Det har været syret, men også super dejligt.

Se eller gense Dizzy Mizz Lizzys optræden hos Ekstra Bladet i videoen over artiklen.