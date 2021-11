For første gang i 20 år var det søndag aften en dansker, der løb med titlen som bedste nordiske kunstner ved MTV Europe Music Awards.

Tessa satte konkurrenterne på plads under prisuddelingen i Budapest og hentede statuetten hjem til Danmark, hvilket ikke er sket siden Safri Duo hamrede sig til sejr i 2001. I den forbindelse skal det dog nævnes, at prisen ikke blev uddelt i årene 2005 til 2019.

Dog stadig godt gået af den danske rapper, som var oppe imod danske Drew Sycamore, Zara Larsson og Swedish House Mafia fra Sverige og Sigrid fra Norge.

Tv-seere i 180 lande kunne samtidig se Ed Sheeran vinde priser for bedste artist og bedste sang - 'Bad Habits'. Lil Nas X vandt for bedste video - 'MONTERO (Call Me By Your Name)', mens sydkoreanske BTS vandt flest priser - blandt andet for bedste pop og bedste gruppe. Saweetie vandt for bedste nykommer, Nicki Minaj for bedste hiphop, mens italienske Måneskin vandt for bedste rock.

Prisen for bedste nordiske kunstner blev første gang uddelt i 1998.

