For første gang i ti år: Verdensstjerne kommer til Danmark

Sangeren Peter Gabriel udsender snart et nyt album og rammer Royal Arena i maj næste år. Det er hans første koncert herhjemme siden sin 'Back to Front Tour' i 2013

Der er mulighed for at høre klassikere som 'Sledgehammer' og 'Solsbury Hill', men også masser af nyt materiale fra det kommende album 'i/o', når den engelske sanger Peter Gabriel næste år rammer Royal Arena.

Gabriel har ikke været på turne i Europa i omkring et årti, men rammer Amager 30. maj 2023, oplyser Live Nation i en pressemeddelelse.

For ti år siden gav han koncert i Boxen i Herning under sin 'Back to Front Tour', hvor han fejrede sit æra-definerende album 'So' fra 1987.

Peter Gabriel, der startede karrieren som medstifter af- og forsanger i Genesis, som han forlod i 1975, giver 22 shows i Europa hen over foråret.

København er ottende stop på turnéen, og her vil Gabriel ifølge pressemeddelelsen spille nyt materiale samt dykke ned i sit katalog med hits, fanfavoritter og det uventede.

Peter Gabriel er efterhånden blevet 72 år, men er stadig god på en scene. Det kan opleves på Amager næste år. Foto: Michelle Turriani /pr-foto

Glæder sig

Til koncerterne får Peter Gabriel selskab af sit faste band, der består af Tony Levin, David Rhodes og Manu Katché.

- Der er gået noget tid, og jeg er nu omgivet af en masse nye sange. Jeg er begejstret over at komme på landevejen og fremføre dem. Jeg glæder mig til at se jer derude, udtaler Peter Gabriel i forbindelse med annonceringen af turnéen.

Peter Gabriel, der ud over at være musiker, sanger og producer også er aktivist, er en driftig herre, der er engageret i en bred vifte af teknologibaserede virksomheder og i en række kreative industrier.

Peter Gabriel var med til at stifte menneskerettighedsorganisationen Witness i 1992, og i 2007 grundlagde han sammen med Sir Richard Branson The Elders, der blev lanceret af Nelson Mandela, hvor man arbejder sammen for fred og menneskerettigheder.

Kom på Time 100-liste

I 2006 blev Peter Gabriel tildelt den prestigefyldte Man of Peace-titel af Nobels fredspristagere, og han kom i 2008 også med på Time 100-listen - en liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer i samtiden.

Peter Gabriel er blevet optaget i Rock & Roll Hall of Fame to gange, har vundet seks Grammy Awards i USA, tre Brit Awards i Storbritannien og en lang række andre priser.

Han er flere steder beskrevet som en af de mest ambitiøse og innovative musikere inden for rock og en af genrens mest politisk aktive.

Hvis du gerne vil høre Peter Gabriel live, så sættes billetterne til salg fredag 11. november.