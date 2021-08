For første gang nogensinde: Mega-stjerner indtager Smukfest

Når Smukfest løber af stablen i 2022 i Bøgeskoven i Skanderborg bliver det med Gorillaz og Kygo som nogle af hovednavnene.

Det afslører Smukfest i en pressemeddelelse.

'Vi havde dem på plakaten til Smukfest 2021, men på grund af en aflyst festival i år fik vi desværre ikke fornøjelsen af dem på scenerne i Bøgeskoven. Heldigvis er de mindst lige så klar på at vende tilbage i 2022, og vi er SÅ glade for nu at kunne præsentere to stærke internationale navne', lyder det i pressemedddelelsen.

Hitbandet Gorillaz lægger vejen forbi Bøgeskoven i Skanderborg lørdag 6. august, og det bliver briternes første optræden på Smukfest nogensinde, mens dj'en Kygo indtager scenen torsdag 4. august.

Her ses Gorillaz med frontmand Damon Albarn på Orange Scene på Roskilde Festival i 2019. Foto: Gregers Tycho

Smukfest er de seneste to år blevet aflyst grundet coronavirus. I år var der dog alligevel atter en snert af fest i Bøgeskoven, da arrangørerne i stedet blændede op for en miniudgave af festivalen, som de kaldte Småfest.

I 2022 regner Smukfest dog atter med at kunne byde velkommen til en festival uden coronarestriktioner. I øjeblikket er der lange ventelister for at få fingre i partoutbilletter til festivalen, som mange har valgt at beholde fra de aflyste festivaler.