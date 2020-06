For fræk til Youtube: Dansk musikvideo fjernet

De eksplicitte sexscener og nøgne kroppe var alligevel for meget for video-giganten Youtube, som nu har valgt at fjerne den danske rapper Nikolines nye video til nummeret 'Gourmet'.

I videoen, der udkom fredag, medvirker rapperen selv sammen med blandt andre skuespiller Sara Hjort Ditlevsen og filminstruktør Lars von Trier.

- Med videoen udfolder jeg det kvindelige begær og flydende seksualitet. Det involverer af indlysende årsager også nøgenhed, sagde Nikoline fredag til Ekstra Bladet.

Der er nøgenhed og eksplicitte sexscener i videoen til 'Gourmet'. Foto: Manuel Alberto Claro

Se også: Dansk rapper dyrker sex i ny musikvideo

Og selvom videoen ikke længere er at finde på Youtube, kan den stadig ses på domænet www.joy-mogensen.dk, hvor Nikoline har lagt den op.

- Imens nogen synes, det er upassende at snakke om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde. Så på den her måde hjælper jeg lige Joy med at få kunsten på dagsordenen. Selv tak, siger Nikoline.

Nikoline og flere andre både danske og internationale kunstnere har gennem tiden skabt debat og provokeret med musikvideoer, og Ekstra Bladet har samlet de mest grænseoverskridende eksempler (+).

Begejstret

Det er dog ikke alle, der som Youtube mener, at videoen er for grænseoverskridende.

Twerk Queen Louise Kjølsen, der sammen med Nikita Klæstrup og Ekaterina Andersen satte fokus på fjerdebølgefeminismen, forklarer over for Ekstra Bladet, at hun mener, den kontroversielle musikvideo har manglet i rapkulturen.

- Det er en virkelig flot og smuk video. Det er tiltrængt. Især når vi snakker rapkultur, det har ofte været meget sexistisk male gaze, den måde, der er zoomet ind på kvinder på, og hvordan deres kroppe bliver præsenteret som objekter til stede for mandens skyld.

- Det er spændende og forfriskende. Det er vigtigt at få repræsenteret sex med fokus på det kvindelige begær. Det er dejligt at se kvinden som aktør i sex i stedet for kvinden som den passive, der bliver taget og jaget, siger hun.

Se også: Jubler over sexvideo

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kulturministeriet og arbejder på at få en kommentar fra Joy Mogensen (S) i forhold til Nikolines kritik af ministerens politik og den specifikke brug af domænet joy-mogensen.dk til at formidle den opsigtsvækkende musikvideo.