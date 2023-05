For vilde: 51 bortvist fra festival

Jelling Musikfestival sætter 37.000 armbånd på gæster i disse dage.

51 har de klippet over igen, siden portene åbnede torsdag.

Mere end halvdelen er bortvist på grund af for voldsom adfærd under koncerter.

Ni blev sendt hjem i forbindelse med lørdagens løsslupne show med den gakkede rapgruppe Ude Af Kontrol.

- Vi klipper typisk gæsternes armbånd, hvis de starter moshpits eller opfordrer til det, oplyser kommunikationsansvarlig på Jelling Musikfestival Jeppe Wojcik.

Fra gult til rødt

Talsmanden forklarer, at folk får advarsler og en chance mere for at opføre sig ordentligt. Men af og til udskiftes det gule kort altså med et rødt.

Jelling Musikfestival har tradition for at trække tusindvis af efterskoleelever til pladsen i Sydjylland, hvor den danske festivalsæson starter sommer efter sommer.

Jeppe Wojcik beskriver overordnet årets festival som 'utrolig fredelig', og ifølge den kommunikationsansvarlige har hverken politiet eller samaritterne haft travlt.

De 51 bortviste gæster går i dag glip af blandt andre Andreas Odbjerg og Lukas Graham, der sent i aften lukker hovedscenen for i år.