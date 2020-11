Forfærdeligt for Marie Key

Marie Key er i krise.

Sangskriveren har opkaldt sit nye album efter sig selv, men hun kan slet ikke matche egen succes.

'Marie Key', der blev udsendt 23. oktober, har højst overraskende endnu ikke opnået en placering i top 40.

Kønsløs Marie Key svigter igen

Hendes to storsællerter, 'De her dage' fra 2012 og 'Tænker du vi danser' fra 2015, indtog begge førstepladsen, og de lå på listen i henholdsvis 102 og 27 uger.

Marie Keys forrige album, to år gamle 'Giganter', skuffede imidlertid med en 9. plads som bedste placering.

På sin aktuelle udgivelse har københavneren genoptaget samarbejde med Andreas 'Maskinen' Sommer, der producerede hendes folkekære plader, men det har altså ikke hjulpet. Nærmest tværtimod.

Grande stadig stor

Den afdøde rapper Pop Smoke er tilbage som nummer et med 'Shoot for the Stars, Aim for the Moon', der nu har otte uger helt på toppen.

Ariana Grandes 'Positions' er ny på andenpladsen. Verdensstjernen er nummer et i blandt andet USA, Storbritannien og Canada.

Ariana Grande sidder i øjeblikket på førstepladsen af både den britiske albumliste og singlechart. Foto: Republic

Kandis' '20' går direkte ind på tredjepladsen trods stærkt forringede konkurrencevilkår. Albummet udkom torsdag 5. november, og da listen samler data fra fredag til torsdag, har Kandis altså kun haft udgivelsesdagen til at generere salg og streams. Album udgives sædvanligvis på fredage.

Sam Smiths tredje skive, 'Love Goes', må nøjes med 12. pladsen. Englænderens to første album opnåede enorm popularitet herhjemme. Debuten 'In the Lonely Hour' lå hele 220 uger i top 40.

Livsfarlige Kashmir

Kashmirs syv album er alle tilbage på listen, efter de er blevet genudsendt på vinyl. Ikke overraskende er 'The Good Life' bedst placeret. Kashmirs topsællert er nummer seks.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge kan nye skiver fra Folkeklubben, Lars Lilholt og Jesper Binzer ramme top 40.