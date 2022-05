Forrykt ritual er frygteligt tilbage

MAN HAVDE jo næsten glemt, hvordan festival føles. Men efter et par år med pandemipause blev man så sandelig mindet om det, da Jelling Musikfestival åbnede sæsonen.

DANSKERNES elskede cocktail af sprut, smat og slagere blev smurt grundigt ud over et bulet græsareal i Sydjylland, hvor flisen ikke kunne dække det mudrede gensyn med et på mange måder forrykt folkeritual.

UNGDOMMEN gik for meget amok til ellers ufarlige dj Martin Jensen, som måtte stoppe koncerten. De ved ikke bedre. Alderdommen drak sig i hegnet til TV-2, som efterhånden også skulle stoppes. De burde vide bedre.

DEN FORLÆNGEDE weekend var som en trist efterårsferie. Regnbyger, kuling og encifrede temperaturer gjorde til tider festivalen til et spørgsmål om overlevelse i stedet for indlevelse.

FOLK VAR FOR helvede iført huer og handsker! Andre tog den dumdristigt (mere dumt end dristigt) i bare arme, som fik de der blålige toner, man også ser på dårligt svinekød.

OFTE VAR DET svært at få øje på en dybere mening med galskaben, men af og til gav noget minsandten en dybere mening. The Minds of 99 er trængt ned i folkesjælen, hvor de gør en forskel. Gruppens strålende sæt på hovedscenen betød noget. Vi har fået et stort rockband, vi kan tro på. Det var tiltrængt.

The Minds of 99 blev båret frem af publikum, som spillede så fanskaren glemte regnen. Foto: Per Lange

The Minds of 99 var festival, når det er bedst. Det var det sjældent. Benjamin Hav lyste dog Teltscenen op med en kreativ kraftpræstation , og Duran Duran overraskede som et levende fortidslevn.

DE HAR LAVET festival i Jelling siden 1989. Man skulle tro, det var første gang, da den største mand i dansk pop lige nu, Tobias Rahim, blev sat til at synge sine hits på en af de mindste scener.

DET VAR SOM at tvinge en efterskoleklasse ind i et tomandstelt ude på campingpladsen, der mindede om en flygtningelejr for curlingfamilier.

SUBSTANS SKULLE man altså lede efter og være taknemmelig for at snuble over mellem campingstole, ølkander og branderter, der segnede om på stribe i dette aparte og ærkedanske musiklandskab.

SÅDAN FØLES festival. Hvordan kunne man glemme det?