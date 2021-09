Forsvundet: Hvad foregår der?

Først var den der. Så var den væk.

Den populære danske rapper Branco udgav i nat albummet '10 Years', der indeholder nummeret 'Goal', hvor Lukas Graham og Artigeardit medvirker.

I løbet af formiddagen blev det dog pludselig ikke muligt at afspille 'Goal' på landets førende streamingtjeneste, Spotify, og hos konkurrenten Tidal var sangen forsvundet fra albummets trackliste.

Skæringen er siden dukket op på Tidal, men først på aftenen figurerede den stadig ikke hos Spotify.

Versionen af 'Goal', der lå på Spotify torsdag morgen, sampler The White Stripes kæmpe hit 'Seven Nation Army', der har fået folk til at skråle 'lå lå lå' overalt i verden. Det berømte tilråb bruges som outtro af Branco.

Jack White, der skrev 'Seven Nation Army', er imidlertid ikke krediteret på en modificeret udgave, som nu findes på Tidal - uden 'lå lå lå'.

Nogle komplikationer

Ekstra Bladet har spurgt Brancos manager, Miklo, hvad der foregår:

- Der har været nogle komplikationer, men der er kommet en bedre version ud af det. Den kommer nok på Spotify inden for 24 timer.

- Den er allerede på Tidal. Den nye version er uden 'lå lå lå' og lyder mindre som 'Seven Nation Army'. Skyldes ændringen, at I har haft problemer med rettighederne til 'Seven Nation Army'?

- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg synes bare, at du skal nyde albummet.

- Jo tak, men det virker jo påfaldende, at den først er tilgængelig med 'lå lå lå', og så kommer den uden ...

- Vi syntes bare, at der var en bedre version, og derfor kom den op.

- Jack White står ikke som sangskriver på den nye version. Havde I problemer med at få clearet det sample?

- Det har jeg som sagt ingen kommentarer til.

Brancos pladeselskab, Sony, er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om den famøse sang.

Spotify er ikke det eneste sted, hvor der er opstået komplikationer for Branco, som har flere konkurser bag sig.