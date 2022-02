Fortsætter festival med Lars Høghs velsignelse

Sidste år lancerede tidligere målmand på fodboldlandsholdet Lars Høgh og musiker Michael Falch sammen med koncertarrangøren Hans Thomsen Nu Festival, hvor alt overskuddet går til kræftforskning.

En sygdom, der tog livet af Lars Høgh i december 2021 efter at han havde fået konstateret cancer i bugspytkirtlen i 2018.

Michael Falch og Hans Thomsen kan nu annoncere, at Nu Festival vender tilbage til september og igen afholdes på Lundsgaard Gods ved Kerteminde.

Det lovede de Lars Høgh på trioens sidste møde, fortæller Michael Falch og Hans Thomsen i en pressemeddelelse.

- Falch og Thomsen og den store stab af frivillige ønsker at fastholde det klare fokus på singer/songwritere og historiefortælling, samtidig med at festivalens særlige DNA omkring musik og fodbold vil komme til udtryk på forskellig vis.

- Arrangørerne udvider samtidig den musikalske rummelighed, så det, de har døbt 'Lars Høghs trylledrys' - de mange små og større overraskelser, der holder sindet åbent og gejsten levende - får lov at skinne igennem under de to dages festival, lyder det i pressemeddelelsen.

Små og større overraskelser på Nu Festival er blevet døbt 'Lars Høghs trylledrys' til ære for den tidligere målmand og landsholdstræner, der døde i december 2021. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Lars Høghs datter og svigersøn, DR-værten Josefine Høgh og TV 2's profil Lasse Sjørslev, vil atter være værter på Nu Festival.

Ligesom sidste år vil Michael Falchs datter Mathilde Falch åbne festivalen efter en velkomst ved Michael Falch og fodboldlandsholdets træner, Kasper Hjulmand.

De øvrige optrædende artister udgøres blandt andre af The Savage Rose, Andreas Odbjerg og Tim Christensen.

Nu Festival finder sted på Lundsgaard Gods ved Kerteminde den 9. og 10. september.