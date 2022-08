Forventer tusinder til gratis koncert - mange vil ikke kunne se scenen

Et overfyldt kæmpetelt på Roskilde Festival.

45.000 til havnekoncert i Aalborg.

En proppet koncert på Smukfest, hvor adgangen til sidst blev lukket.

Tobias Rahim har gang på gang samlet overvældende store folkemængder til sine koncerter denne sommer, og i næste uge kommer han til Randers.

Værket bookede ham nemlig allerede sidste år til en koncert på spillestedets amfiscene i det centrale Randers torsdag 18. august. Her er dog kun plads til omkring 2500 med frit udsyn til scenen. Resten må nyde koncerten fra den tilstødende parkeringsplads, hvor man dog ikke kan se scenen direkte.

Men fordi Værket forventer et meget stort publikum til koncerten, er der nu investeret ekstra i en større storskærm og bedre lyd til de koncertgængere, der ikke er plads til ved amfiscenen.

Annonce:

- Vi har økonomisk fået muligheden for gøre rammerne endnu bedre end planlagt på Værkets parkeringsplads, hvor man vil kunne se koncerten på storskærm, siger Mikael Qvist Rørsted, musik- og teaterchef på Værket, til TV 2 Østjylland.

Er det kommunen, der har hjulpet med at gøre den økonomiske ramme større?

- Ja, vi har i fællesskab besluttet at bruge lidt ekstra midler på at sikre, at vi har et godt produkt, hvis der dukker rigtig mange mennesker op.

Klar til at håndtere

Der er plads til omkring 7000 personer på parkeringspladsen, så knap 10.000 personer i alt vil kunne få adgang til koncerten.

Det er en sikkerhedssituation, Værket føler sig klar til at håndtere.

- Vi har lavet arrangementer i op til stadionstørrelse, hvor de sikkerhedsansvarlige doserer de vagter, sikkerhedsfolk og planer, der skal til, i tæt dialog med beredskab og politi.

- Det har vi gjort i 30 år, og det gør vi også til Tobias Rahim, og vi føler os overbevist om, at vi laver en ansvarlig og sikker koncert, siger Mikael Qvist Rørsted.

Annonce:

Som nævnt har Tobias Rahim tidligere på sommeren bevist, at han kan samle meget store publikum, og det forventes da også i Randers. Det betyder, at man muligvis skal komme i god tid for at sikre sig en plads.

- Pladsen åbner klokken 15.30, og der er cirka 2500 pladser ved koncertpladsen (amfiscenen, red.) efter først-til-mølle-princippet. Så jeg vil bare opfordre folk til at komme i god tid, siger Mikael Qvist Rørsted.

Dorthe Gerlach, der blandt andet kendes fra duoen Hush, spiller fra klokken 16.30, og klokken 17.45 går Tobias Rahim på scenen med hits som 'Stor mand' og 'Mucki Bar'.