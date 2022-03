Forvirringen fortsætter: Orkesteret består nu som før

Forvirringen om, hvad der sker i og med popbandet Danser med Drenge, fortsætter.

For knap to uger siden gik bandet i opløsning, da fire medlemmer trak sig efter Klaus Kjellerups kontroversielle skriverier på Twitter om krigen i Ukraine.

Retorikken fra afhopperne var hård. De kunne ikke spille sammen med bandets ejer og grundlægger mere.

'I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksomme på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter. Det er holdninger, som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra. På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde,' skrev de på Facebook.

Siden blev opslaget fjernet, og forvirringen om den planlagte turné var total, da Kjellerup tilbød at trække sig, så bandet kunne spille koncerterne uden ham.

Klaus Kjellerup fortrød for små to uger siden sin skriverier og tilbød at trække sig. Hør ham fortælle hvorfor her:



Onsdag meddelte Danser med Drenge så, at deres turné, der skulle være startet om en ugen, er udskudt.

Årsagen er både sygdom, dårlig karma og dårlig medieomtale.

'Vi er kede af at måtte meddele, at vi igen må udsætte vores forårsturne pga. sygdom og dårlig karma efter sidste uges medieomtale, som vi endnu ikke er kommet os over,' skrev bandet på Facebook.

Siden er det væltet ind med kommentarer til Danser med Drenge, der i et svar endnu en gang giver medierne skylden for balladen i det kriseramte orkester:

'I DmD er alle vigtige uanset holdning, og orkesteret består nu som før af seks personer, trods ondsindede rygter i medierne om noget andet.'

Ekstra Bladet har både i sidste uge og i denne uge igen og igen forsøgt at få fat i bandets medlemmer, der kollektivt har klappet i som en flok østers. Ingen andre end Klaus Kjellerup, der er årsagen til hele balladen, vil udtale sig.

Onsdag sagde han til Ekstra Bladet, at 'bandet eksisterer jo stadig', og det bliver altså gentaget i kommentaren fra bandet i kommentarsporet med ordene 'orkesteret består nu som før af seks personer'.

Især bandets keyboardspiller var ellers stålfast. Under nedsmeltningen i bandet sagde han:

- Jeg skal ikke spille med ham igen!

- Aldrig?

- Nej! Det er stensikkert, sagde Morten Bolvig.

Om besætningen på de seks medlemmer er de samme nu som for to uger siden, er et åbent spørgsmål.

