Fra kaos til kedelig: - Den var lidt hård!

Syv dages primitiv camping på en græsmark på Midtsjælland er nok for det fleste.

Det er også, hvad gæsterne på årets Roskilde Festival slipper med, hvis de er der fra portene åbner lørdag, til Ukendt Kunstner lukker og slukker 2023-udgaven af landets største festival om en uges tid.

Tidligere år er de mest entusiastiske gæster kommet flere døgn i forvejen for at være på plads, når hegnet skulle væltes og kampen om den bedste teltplads gik i gang i en heftig spurt.

For anden gang kører Roskilde Festival med pladsbilletter, men det stopper ikke gæsterne fra at løbe ind på pladsen

Men i år løber stort set ingen ind på Dyrskuepladsen. For ganske få kroner mere end billetprisen på 2400 kroner havde tusindvis af festivaldeltagere købt 'early entry' - altså tidlig adgang til campingområdet.

Det betød, at langt de fleste bare slentrede afsted i støvskyen med deres sækkevogn med læssevis af dåsebajere.

Folk sad kun ganske kort tid og ventede, inden de gik tidligt ind på Roskilde Festival. Foto: Kenneth Meyer

Det første ryk ind af musikhungrende og øltørstige gæster var klokken 10 lørdag formiddag, og klokken 16, blev der åbnet for alle.

Sidste år gav den store åbning en kæmpe kø. Den var væk i år, da der helt frem til åbningen stadig kunne købes tidlig adgang for en flad 50'er.

Her kunne der have været en kæmpe kø, men det var der ikke. Foto: Kenneth Meyer

- Det er meget mere organiseret end før, sagde Klara Sø Iversen til Ekstra Bladet.

- Det er fedt, at man ikke skal løbe ind. Roskilde Festival har virkelig lært meget om at organisere, sagde hun og fortalte, at hun har prøvet det der med at ligge ude foran campingområdet, længe før det var muligt at komme ind.

- Før var jeg her et døgn eller mere før. Den var lidt hård, siger hun.

Andreas Pedersen, Anders Møller og Jens Damgaard havde på forhånd sikret sig en god teltplads. Foto: Kenneth Meyer

Vennerne Andreas Pedersen, Anders Møller og Jens Damgaard fra Randers havde ikke købt sig til tidlig adgang.

- Det er slet ikke nødvendigt. Vi har købt plads til vores telt, så vi ved præcis, hvor vi skal ligge. Så vi tager det stille og roligt. Vi ved, at vi får en god plads, siger de og fortæller, at en fin placering af et festivaltelt er nær selve festivalpladsen, ikke for tæt på lokummerne og med gode naboer omkring sig.