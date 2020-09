Fra sex-musikvideo til fanside

Joy Mogensen-hjemmesiden, der indtil for nylig var hjemsted for Nikolines seksuelt eksplicitte musikvideo, er nu blevet omdannet til en fanside for landets kulturminister

Domænet www.joy-mogensen.dk har i sin relativt korte levetid været brugt til lidt af hvert.

Det hele begyndte 12. juni i år, da den kontroversielle rapper Nikoline rundsendte en pressemeddelelse, hvor hun gjorde opmærksom på domænet.

På hjemmesiden fandt man musikvideoen til hendes single 'Gourmet', der ud over at indeholde ucensureret sex også var en slet skjult fuckfinger til landets socialdemokratiske kulturminister, Joy Mogensen, som Nikoline ikke mener tager den form for kultur, som Nikoline selv sætter pris på, alvorligt nok.

Nikoline i centrum i musikvideoen til sangen 'Gourmet', der indtil for nylig kunne ses på joy-mogensen.dk. Foto: Manuel Alberto Claro

Fremragende arbejde

Socialdemokratiets advokater tvang herefter via Klagenævnet for Domænenavne Nikoline til at droppe brugen af Joy Mogensen-domænet, der efterfølgende blev ført videre af en anonym bagmand, der fyldte hjemmesiden med rosende ord om landets kulturminister.

Blandt andet kan man på hjemmesiden læse, at 'Joy Mogensen har i manges øjne gjort et fremragende stykke arbejde som landets kirke- og kulturminister indtil videre, og der er noget, der tyder på, at hun kommer til at sidde på posten i mange år endnu.'

Hos Socialdemokratiet var man i går ikke i stand til at svare på, hvem der har overtaget domænet, efter partiets advokater tvang Nikoline til at opgive det.

'Domænenavnet er endnu ikke blevet overdraget til Socialdemokratiet, så hvad angår sidens nuværende indhold, er det ikke noget, som hverken Socialdemokratiet eller Joy Mogensen har forfattet,' sagde partisekretær Jan Juul Christensen til Ekstra Bladet.

Kulturminister Joy Mogensen (S). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Modpol

Det viser sig imidlertid, at den nye ejer af joy-mogensen.dk er Erik Pilgaard Hejlskov, der driver virksomheden X-Cite, der lever af online-markedsføring.

'Det er ganske rigtigt at hverken Socialdemokratiet eller Joy Mogensen står bag siden. Der ligger ikke det store i siden. Mest en modpol til tidligere brug af domænet,' meddeler han til Ekstra Bladet i et skriftligt svar og tilføjer:

'Idéen er at lave en oplysningsside om kulturministeren. Man kan kalde det en fanside, som man ser for mange andre kendte personer. Men grundlæggende var målet dog, at den skulle være mere neutral end en fanside. Om det er lykkedes for tekstforfatteren må du selv vurdere.'

Annonceindtægter

At han har købt domænet for at tjene penge på det, lægger han ikke skjul på.

'Formålet er grundlæggende at tjene lidt penge på Google Ads, hvis siden begynder at få nævneværdige besøgende. Der er ingen Google Ads på siden nu. Men mest af alt er det bare en test ift. fansider og deres potentiale ift. at skaffe besøgende og annonceindtægter på bannere/google ads.'

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra hverken Joy Mogensen eller Nikoline.