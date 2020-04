Fredagsfest hos Ekstra Bladet: Har aldrig prøvet noget lignende

Steen Jørgensen er efterhånden blevet 61 år og har været i musikbranchen i mange år, men fredag aften sker der noget, som den rutinerede musiker ikke længere får lov til at opleve så tit.

Han skal nemlig prøve noget helt nyt, når han fredag klokken 20:00 går på scenen uden et publikum direkte foran sig. Her giver han nemlig en gratis koncert for Ekstra Bladets læsere.

Det er en oplevelse, som Sort Sol-forsangeren glæder sig til.

- Det bliver selvfølgelig lidt specielt. Der kommer jo ikke en umiddelbar reaktion, og det er det, vi er lidt vant til. Vi plejer at kunne mærke den elektricitet, der er i luften, når vi spiller, og det kan vi jo rigtig godt lide, siger Steen Jørgensen, som fortæller, at han aldrig har prøvet noget lignende:

- Jeg har tænkt over det, og det synes jeg ikke rigtig, at jeg har. Og slet ikke med en coronatrussel i nakken, lyder det fra sangeren, der fredag aften får selskab af guitaristen Rune Kjeldsen, som han har turneret landet rundt med.

Se også: Kun på Ekstra Bladet: Kom med til gratis Steen Jørgensen-koncert

Mens en lang række musikere og bands har fået aflyst eller udskudt flere koncerter, så har Steen Jørgensen været lidt mere heldig.

Fredag aften skulle han have spillet i Aalborg, men det er ikke sådan, at kalenderen allerede var fuldt booket resten af 2020.

- For mig er det ikke så mange (koncerter, der ikke bliver til noget nu, red.). Det er en tre-fire stykker. Der er mange, der er meget hårdere ramt. Jeg nåede at spille en hel del i november, og jeg spillede også lidt i januar med en Leonard Cohen-tribute, som jeg har spillet meget med - og så lukkede det hele jo ned ret hurtigt efter, siger han.

Steen Jørgensen har været frontmand for bandet Sort Sol siden 1979. Foto: Per Lange

Alligevel har Steen Jørgensen været påvirket af coronakrisen på samme måde som de fleste andre danskere.

- Man er jo efterhånden blevet godt træt af Netflix, og jeg tror ikke, jeg gider at se det mere. Jeg er også næsten blevet træt af at læse bøger - men også kun næsten, griner han og fortsætter:

- Jeg løber en tur engang imellem, og jeg går og cykler ture. Jeg holder afstand og ser så få mennesker som muligt, så jeg gør det, som alle andre mennesker også gør, siger han og fortæller, at der også er blevet arbejdet på nyt materiale.

Se også: To store festivaler annoncerer første navn på plakaten - i 2021

Helt specielt spillested

Fredagens koncert afholdes i Cisternerne på Frederiksberg, hvor Steen Jørgensen helt eksklusivt har fået lov til at spille koncerten.

Cisternerne var oprindeligt et vandreservoir, der blev anvendt til at forsyne hovedstadens borgere med rent drikkevand fra 1859-1933. I dag fungerer Cisternerne som udstillingssted og danner ramme om kunstudstillinger og events, der alle tager udgangspunkt i stedets helt særlige arkitektur og klima.

Med en luftfugtighed tæt på 100 procent, imponerende drypsten, labyrintiske søjlegange og en efterklang på 17 sekunder er det en helt særlig rumlig oplevelse at besøge de underjordiske sale. Og Steen Jørgensen glæder sig til at spille det specielle sted.

- Jeg var først lidt nervøs for det på grund af den meget lange efterklang, men da jeg tænkte lidt nærmere over det, blev jeg sikker på, at vi kan lave noget meget stemningsfuldt der, siger han og understreger, at han tror, at stedet passer ham og Rune Kjeldsen rigtig godt.

Ærligt dansk band: - Det var overvældende

De to musikere kan godt lide at arbejde meget med deres lyd, og Sort Sol-forsangeren ser gode muligheder for, at der kan komme fantastisk lyd ud af koncerten i det gamle vandreservoir.

Koncerten med Steen Jørgensen kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.