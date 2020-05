Fredagsfest på Ekstra Bladet: Kom til gratis livekoncert med Scarlet Pleasure

Allerede nu kan du begynde at glæde dig til det næste brag af en fredagskoncert, når Scarlet Pleasure klokken 20 går på scenen for at underholde Ekstra Bladets læsere.

Koncerten kan opleves kvit og frit lige her på ekstrabladet.dk.

Det er efterhånden blevet en coronatradition, at Ekstra Bladet om fredagen fyrer op for en fest med en udvalgt kunstner eller band, så alle i et øjeblik kan glemme, at coronavirussen spænder ben for koncertoplevelser og andre kulturelle arrangementer.

Tidligere har blandt andre Mads Langer og Annika Aakjær indtaget Ekstra Bladets livescene, og denne fredag har Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone, bedre kendt som Scarlet Pleasure, sagt ja til at spille.

- Vi har sagt ja, fordi det er et seriøst bud på, hvordan man kan lave de her livestreams på en måde, så man faktisk får en fornemmelse af en koncert, hvor der også er ordentlig lydkvalitet. Og så er der mange, der ser med, og det er jo bare fedt, siger forsanger Emil Goll.

De tre bandmedlemmer indtager livescenen i selskab med en guitarist, og koncerten vil blive streamet fra kunstmuseet Arken i Ishøj.

Scarlet Pleasure spillede sidste år på Grøn Koncert. På grund af coronakrisen er alle sommerens koncerter aflyst, og bandet må ty til det digitale univers i stedet. Foto: Stine Tidsvilde

Prisbelønnede hitmagere

De tre unge mænd, som til sammen danner Scarlet Pleasure, mødte hinanden, allerede da de gik i 7. klasse. De fik deres gennembrudshit med sangen 'Windy' i 2014, og siden har de leveret hit på hit til den danske popscene.

De seneste seks år har danskerne blandt andet sunget med på 'Déjá Vu', 'Good Together' og '24/7', og hitporteføjlen har da også kastet et par priser af sig.

I 2017 sikrede gruppen sig en Danish Music Award og prisen for årets lytterhit ved P3 Guld. I 2018 blev det til en MTV EMA.

For de unge hitmagere bliver det da også underligt at skulle igennem en sommer uden at stå ansigt til ansigt med publikum. Særligt når de inden længe udkommer med deres nye album 'Garden'.

- Vi har måttet tænke lidt alternativt i forhold til formidling, når vi nu ikke skal ud og spille koncerter. Vi har blandt andet indkøbt noget rullegræs, så vi kan lave nogle små, lidt mere intime settings til nogle akustiske indspilninger. Så man må tænke lidt alternativt for at få sin musik ud i denne her tid, siger bandets trommeslager Joachim Dencker.

6. maj udkom singlen 'Better' og albummet 'Garden' vil udkomme i to dele i løbet af 2020.

Koncerten med Scarlet Pleasure kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 20. Allerede fra klokken 19 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.