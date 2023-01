Dansk musik har mistet en tonemester.

Tekniker og producer Freddy Hansson er død.

Historiske Sweet Silence Studios, som lydmageren var en del af i en årrække, bringer den triste nyhed på Facebook.

Freddy Hansson blev født i 1941. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Teknikerens navn vækker næppe genklang i den brede befolkning. Men han satte sit aftryk på sange, som er blevet spillet i omtrent alle danske hjem.

Der står således Freddy Hansson på plader med blandt andre Gasolin', Sebastian, Gnags, John Mogensen, Lars Lilholt Band, Røde Mor, Sanne Salomonsen, Povl Dissing og sågar det legendariske britiske rockband T. Rex samt en lang række jazzudgivelser.

'Sand mester i lyd'

I opslaget fra Sweet Silence Studios mindes teknikeren med ordene:

'Min læremester og kompagnon, en sand mester i lyd, er her ikke mere. Jeg mødte Freddy som erhvervspraktikant i Rosenberg studiet under indspilning af 'Gas 5', og vi klikkede fra dag et. Inden året var omme, var vi i gang med at bygge Sweet Silence, som vi stolt kørte sammen indtil 1999. Æret være Freddys minde.'

Opslaget er skrevet af producer Flemming Rasmussen. I veteranens berømte studier på Amager har han indspillet album med et væld af populære navne som Kim Larsen, Anne Linnet og ikke mindst Metallica.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Flemming Rasmussen, der på Facebook har modtaget kondolencer fra musikerne Lars Lilholt, Erik Grip og Bo Stief.