Frustrerede fans: Nu svarer Smukfest

På grund af massive menneskemængder blev flere indgange lukket til The Minds of 99-koncerten. Tyve minutter inde i koncerten var en af indgangene til Bøgescenen stadig lukket. Det skabte skuffelse og forvirring hos mange fans

Der var tryk på indgangene, da The Minds of 99 skulle spille på Smukfest lørdag aften, og flere fans nåede ikke koncertens begyndelse

Et af de største livebands, dansk musik i øjeblikket har at byde på, spillede lørdag aften for tusindvis af fans på Bøgescenerne på Smukfest.

Men selvom pladsen foran scenerne var propfyldt, gik flere The Minds of 99-fans i første omgang forgæves.

Flere fans måtte ledes ind ad andre indgange til koncerten med The Minds of 99. Foto: Per Lange

Flere indgange til festivalpladsen var midlertidigt lukkede på grund af det store pres, og gæsterne måtte gelejdes rundt til andre indgange.

20 minutter inde i koncerten talte Ekstra Bladet med flere fans, som sad fast ved indgangene og var tydeligt frustrerede, som det ses i videoen øverst i artiklen.

En del af planen

Og det forstår talsmand for Smukfest Søren Eskildsen godt. Det er dog en fast procedure, at indgange somme tider må lukkes midlertidigt.

- Der var virkelig mange mennesker, der gerne ville til Minds. Ligesom vi har gjort tidligere på festivalpladsen, så er der nogle gange, vi lukker nogle af indgangene af for at kunne få fordelt menneskemængden rigtigt på pladsen. Så lukker vi af for en indgang, og så er der nogle mennesker, der skal ind ad en alternativ indgang, siger Søren Eskildsen og fortsætter:

- Så er der selvfølgelig nogle af dem, der kommer i sidste øjeblik, der oplever, at det kan være irriterende. Men det er sådan, det er, og det er de muligheder, vi har for at passe godt på folk.

Der kan være 39.000 mennesker ved Bøgescenerne, og de havde bestemt en fest til The Minds of 99. Foto: Per Lange

Ikke normalt

- Vi oplevede stor frustration hos nogle af de frivillige over situationen. Der blev råbt, og der var tryk på. Hvordan forbereder I de frivillige til at tackle de her situationer?

- Det er klart, at der kan være situationer, hvor der også som frivillig kan opstå frustrationer, når man står der og skal håndtere det. Det er ikke normalbilledet her hos os, siger Søren Eskildsen og understreger:

- Vi har nogle frivillige, der er enormt professionelle i deres opgave, og de er tilført bestemte instrukser i forhold til sådan nogle ting. Og så står der jo en ledelse bag, som sørger for, at det hele går godt og rigtigt til. Frivilligheden er også en del af festen, og vi oplever helt generelt, at både frivillige og gæster får skabt god stemning sammen.

Talsmand Søren Eskildsen understreger, at alle fremmødte fans nåede ind til koncerten og fik en god oplevelse med The Minds of 99, ligesom han understreger, at koncerten forløb trygt og sikkert.