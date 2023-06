Frygt for festivalgæster på motorvej

For anden gang kører Roskilde Festival med pladsbilletter, men det stopper ikke gæsterne fra at løbe ind på pladsen

Bilister skal trykke lidt lettere på speederen, hvis de lørdag og lidt over en uge frem begiver sig ud på Holbækmotorvejen ved Roskilde.

På grund af Roskilde Festival, som blev skudt i gang lørdag morgen, bliver fartgrænsen nu midlertidigt sat markant ned. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.



Roskilde Festival blev skudt i gang lørdag morgen. Musikken begynder for alvor på onsdag. Under hele ugen vil fartgrænsen på motorvejen ved festivalen blive sat ned. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Står af i Roskilde

På den del af motorvejen, der går forbi Roskilde Festival, nedsættes hastigheden til 80 kilometer i timen. Det gælder fra lørdag morgen og frem til søndag den 2. juli sent om aftenen.

- Når vi gør det, så skyldes det alene hensynet til færdselssikkerheden.

- Vi har tidligere set, at festivalgæster kan finde på at krydse motorvejen, og på at bilister pludseligt stopper og sætter gæster til festivalen af i nødsporet, lyder det fra politikommissær Lars Gakaz fra færdselspolitiet.

Politiet kommer til at kontrollere, at bilisterne overholder hastighedsgrænsen. Det sker i en kombination af automatisk fartkontrol samt både uniformerede og civile patruljevogne.

Der var højt humør og høj fart, da de første gæster kom på græs ved 10.00-tiden. Foto: Kenneth Meyer

Tydelig skiltning

Der har tidligere været rejst tvivl om, hvorvidt skiltningen på strækningen har været tydelig nok.

Politiet vil derfor gennemkøre strækningen flere gange dagligt for at sikre, at alle færdselstavler står rigtigt. Det vil samtidig videodokumentere skiltningen, så det kan indgå som bevis ved eventuelle kommende retssager, fremgår det af pressemeddelelsen.

Sidste år resulterede påbuddet om den nedsatte hastighed på motorvejen i en veritabel bøderegn over bilister, der ikke havde forstået budskabet.

Roskilde Festival åbnede allerede 10.00 lørdag formiddag for de første gæster.

Langt de fleste ankom med tog meget tidligt om morgenen. Indtil videre er der ikke meldinger om trængsel eller problemer hverken i forhold til togdrift eller biltrafik.