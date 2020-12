Frygter for stemmen: - Fucking træt af det

Kevin Andreasen arbejder med sin stemme for at beskytte den

Som sanger er stemmen ens vigtigste redskab, og det er naturligvis ikke godt, hvis den ikke fungerer perfekt.

Sådan er virkeligheden dog for sangeren Bro, der har det borgerlige navn Kevin Andreasen. Det fik seerne blandt andet at se i sæson to af Viafree-serien 'Kevin bygger Bro'.

- Jeg døjer en del med min stemme, og jeg er ved at være fucking træt af det. Det bliver bedre og bedre, men der er ingen ende på det. Der skal helt klart gøres noget ved min stemme, fortæller han i afsnittet.

Kameraholdet er med popstjernen til koncert på Færøerne, og her kan seerne også se, hvordan Kevin Andreasen næste morgen nærmest ingen stemme har, og sangeren forklarer, at det altid er sådan om morgenen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det var ekstra slemt efter koncerterne på Færøerne, fordi det var så længe siden, han havde stået på en scene.

- Det er ligesom, hvis man ikke har spillet en fodboldkamp i 300 dage og så spiller en hel kamp. Så er man også smadret bagefter, siger han.

Frygter for stemmen

Kevin Andreasen indrømmer, at han frygter for sin stemme, og derfor har han også sat gang i nogle forskellige tiltag for at passe på den.

- Nu går jeg til sangtræningskursus og healing angående stemmen, siger han og fortæller, at det handler om, at han synger forkert.

- Jeg skal lære at synge ordentligt, og jeg skal lære at bruge min mave noget mere i stedet for halsen. Derfor har jeg fået vocalcoach, der hjælper mig med at synge ordentligt, så jeg ikke beskadiger stemmelæberne.

