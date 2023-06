Frygter trafik-kaos ved Copenhell

Har man prøvet at skulle hjem fra Copenhell sent om natten, ved man, at det kan være ganske hektisk.

Shuttlebusser, bybusser, taxaer, cyklister og fulde metalhoveder, som alle skal samme vej ind mod København.

Men i år kan kaosset risikere at nå nye højder.

Trafikselskabet Movia, som normalt sørger for shuttlebusserne 666 til Copenhell, har nemlig ifølge festivalen brudt den aftale, de havde lavet om at sætte ekstra busser ind.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet melder flere passagerer om massive køer ved blandt andet Københavns Hovedbanegård. Foto: Per Lange

'Movia har mod forventning valgt ikke at indsætte de sædvanlige 666-ekstrabusser mellem Hovedbanegården/Christianshavns Torv og COPENHELL under festivalen, men kun et mindre antal ekstra 2A-busser', skriver festivalen i et Facebook-opslag og fortsætter:

'Dette skaber trafikale udfordringer for COPENHELLs publikum, fordi de almindelige bybusser vil blive voldsomt overbelastede i særligt de travle perioder midt på eftermiddagen og sent om aftenen under hele festivalen.'

Og kaosset ser allerede ud til at være startet.

I hvert fald kan Ekstra Bladets mand på stedet melde, at nytilkomne gæster beretter om massiv kødannelse ved busserne både ved Københavns Hovedbanegård og Christianshavns Torv.

Også ved indgangen til festivalen er der ved at være godt tryk på. Foto: Per Lange

'Fuldstændig urimeligt'

Hos DOT og Movia er stemningen dog anderledes god - i hvert fald på Facebook, hvor trafikselskabet har meddelt, at man roligt kan 'rocke igennem onsdag til lørdag på Copenhell'.

'Nyd stemning , sol og metal alle dage - Movia har sat ekstra afgange på Havnebussen, og DSB har sat flere sene afgange på S-togene både onsdag og torsdag. Find de ekstra afgangstider på Rejseplanen.dk og god festival', skriver de i et Facebook-opslag.

I kommentarsporet bliver det dog bemærket, at der intet nævnes om shuttlebusserne.

'Det er godt nok en sløj besked, når der ikke nævnes, at 666 busserne i sidste øjeblik er blevet droppet. Den skideballe kan godt gives videre til Movia. Det er satme kritisk, når 2A skal stresstestes på det her niveau. Jeg har ondt af buschaufførerne, der skal køre dem', skriver en bruger.

Ifølge flere passagerer kunne ingen komme med bussen på hverken Københavns Hovedbanegård eller Christianshavns Torv. Foto: Per Lange

'Helt ærligt, med 666-busserne hænger det normalt lige knap sammen. Der er stadig altid håbløs ventetid, hvis man står på på Christianshavn. At de ikke er der i år, er fuldstændigt urimeligt', skriver en anden Facebook-bruger.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Movia.

Til Ekstra Bladet oplyser Copenhell, at man på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer end den på festivalens Facebook-side.